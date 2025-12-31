Luz, emoción y tradición: la Navidad cobra vida en la Plaza Mayor

CaixaBank convierte la fachada de la histórica Casa de la Carnicería en un espectáculo visual con 100.000 luces LED.

Las claves nuevo Generado con IA La Plaza Mayor de Madrid acoge la mayor instalación lumínica jamás proyectada sobre un edificio en la ciudad, iluminando la Navidad hasta el 7 de enero. La fachada de la Casa de la Carnicería se transforma en un lienzo de luz y movimiento gracias a 100.000 luces LED y tecnología avanzada, ofreciendo una experiencia visual única. Cada tarde, ilustraciones animadas representan momentos emblemáticos de la Navidad madrileña, conectando tradición, emoción y memoria colectiva. El proyecto, impulsado por CaixaBank en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y el Hotel Pestana Plaza Mayor, busca crear recuerdos memorables para madrileños y visitantes.

La Navidad tiene ese poder de transformar las ciudades. Cambia el ritmo de las calles, ilumina los paseos y convierte esos espacios cotidianos en escenarios de reencuentros y celebración. En Madrid, pocos lugares encarnan ese espíritu como la Plaza Mayor, corazón histórico y emocional de la capital durante estas fechas.

Este año, ese enclave emblemático suma un nuevo motivo para detenerse, mirar hacia arriba y dejarse llevar: CaixaBank ilumina la Navidad madrileña con la mayor instalación lumínica jamás proyectada sobre un edificio en la Plaza Mayor.

Hasta el próximo 7 de enero, la fachada de la histórica Casa de la Carnicería se convierte en un inmenso lienzo de luz y movimiento. Se trata de una intervención única tanto por su escala como por su complejidad técnica, pensada para emocionar a quienes pasean por la plaza durante las semanas más especiales del año. La previsión es clara: más de un millón de madrileños y visitantes pasarán bajo este espectáculo luminoso, integrándolo ya en su ritual navideño.

El edificio elegido no es casual. Situado en el lado sur de la plaza, la Casa de la Carnicería forma parte del conjunto patrimonial del centro histórico y conserva intacta la esencia monumental del siglo XVII. Hoy alberga el Hotel Pestana Plaza Mayor, y durante estas fechas su fachada se reinventa sin perder identidad: la arquitectura histórica dialoga con la tecnología más avanzada para ofrecer una experiencia visual sorprendente y respetuosa con el entorno.

Ilustraciones que representan la Navidad

Ilustraciones de la Plaza Mayor de Madrid

Cada tarde, a partir de las 18:00 horas, la fachada cobra vida con una sucesión de ilustraciones animadas que recorren los momentos más reconocibles y emocionales de la Navidad. Escenas que apelan a la experiencia colectiva: los paseos entre puestos de mercadillos navideños, los buenos propósitos que llegan con el año nuevo, las cenas compartidas con familiares y amigos, e incluso un guiño muy madrileño a los tradicionales churros con chocolate disfrutados en la propia plaza.

No es una iluminación al uso, es una historia visual que conecta con la memoria, las emociones y las tradiciones compartidas.

Detrás de este espectáculo hay una infraestructura tecnológica de gran formato. La instalación está compuesta por 370 guirnaldas que suman cerca de 100.000 luces LED de última generación, capaces de ofrecer una potencia lumínica impactante con un consumo energético reducido.

A ello se añaden 70 módulos especiales con tecnología Twinkly, que permiten el control inteligente de cada punto de luz y hacen posible la proyección de imágenes complejas. Todo el sistema se coordina mediante 60 controladores, responsables del mapeado preciso de la fachada para que cada escena se adapte a la geometría del edificio. El resultado es una experiencia envolvente que sorprende tanto por su espectacularidad como por su eficiencia.

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y del Hotel Pestana Plaza Mayor.

Esta iniciativa de CaixaBank está vinculada a su compromiso genuino por acompañar a las personas en sus momentos más importantes, transformando en este caso una tradición centenaria —el paseo navideño por la Plaza Mayor— en un recuerdo memorable.

Ese mismo espíritu de cercanía define el modelo de la entidad, estar cerca de las personas para todo lo que importa. Con más de 20 millones de clientes y la red de oficinas más amplia de España –cerca de 4.000 sucursales–, la compañía ha tejido una estrategia que combina la cercanía física con la excelencia digital.