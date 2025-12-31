Jorge, agricultor a los 21 años: "Si mi abuelo fuese agricultor hoy, habría abandonado todo por los papeleos e impuestos"

Montaje con una imagen de Jorge y de un agricultor. Freepik

Algunas profesiones han dejado de resultar atractivas para los jóvenes de España, como la albañilería o el trabajo agrícola.

De hecho, se calcula que los agricultores menores de 41 años constituyen apenas un 8% del total del sector, lo que refleja el notable envejecimiento que atraviesa la agricultura en el país.

En este contexto se encuentra Jorge Palomino, un joven agricultor de 21 años, quien compartió su visión sobre la situación de los jóvenes en el campo y las mejoras que consideran necesarias para sus condiciones laborales.

Jóvenes en el campo

El sector agrario atraviesa una transformación profunda, marcada por la modernización, la globalización y el cambio climático. A pesar de su papel esencial en la economía y abastecimiento de alimentos, la agricultura sufre una constante pérdida de mano de obra y rentabilidad.

Uno de los principales retos es el envejecimiento de la población rural: la mayoría de los agricultores supera los 55 años, mientras que cada vez menos jóvenes deciden continuar en la actividad.

La falta de relevo generacional pone en riesgo la sostenibilidad del campo a medio plazo.

Entre las causas destacan los bajos ingresos, la inestabilidad del mercado, la falta de apoyo institucional y la percepción de la agricultura como un sector poco atractivo. Sin incentivos ni políticas eficaces, el abandono rural seguirá aumentando en los próximos años.

Un ejemplo de esta realidad es Jorge Palomino, un joven agricultor que estuvo en Estando contigo, en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha.

"Cuando descubrí que me gusta esto, estaba deseando llegar del colegio e ir con mis padres", rememora Jorge sobre su primer contacto con el campo. Palomino recordó cómo desde pequeño le iba gustando y le animaba ponerse con ello.

Sin embargo, al crecer, comenzó a descubrir los problemas que enfrenta la agricultura. "Cuando vas informándote, de primeras no sabes cómo es todo esto, poco a poco te va dando más pena", afirmaba. "Piensas que cómo lo vas a dejar después de tantas generaciones, vas viendo cómo se va abandonando esto".

Jorge también destacó la evolución del trabajo agrícola: "Somos agricultores más preparados, está todo más mecanizado, tienes que afrontar todos los problemas".

"Puede ser fácil pero tienes que saber afrontarlo y llevarlo todo hacia adelante", aseguraba. "No todo es montarte en el tractor y disfrutar. Hay muchos problemas y cada vez ponen más impedimentos".

El joven hizo especial énfasis en la burocracia, comparándolo con cómo era para generaciones pasadas. "Especialmente los papeleos, inspecciones...todos son problemas. Si esto le hubiera pasado a mi abuelo, mi padre no seguiría hoy en día", indicaba.

"Más de la mitad habrían dejado el tractor allí. Antes se habría abandonado. Como no haya jóvenes como nosotros, no seguiría adelante lo que da de comer al pueblo", reflexionaba el agricultor.

Por ello, con el objetivo de remediar la situación, fue muy sincero sobre cómo le gustaría que fuese: "Que faciliten todos los trámites".

"Si no fuese por las familias, no podríamos salir adelante", reivindicaba el joven. "A la hora de las ayudas, luego para cobrarlas dicen que no hay dinero, ponen muchas pegas. Tienes que joderte un poco más para salir adelante".