Hacer clic con la tecnología: ‘Explora tu futuro 2.0’ despierta vocaciones STEM en las aulas

Endesa y la Fundación Universidad-Empresa impulsan este programa para promocionar los perfiles técnicos y cerrar la brecha de género en estas especialidades.

Despertar vocaciones STEM y formar a los mejores profesionales del futuro es una de las metas que se ha marcado Endesa y la Fundación Universidad-Empresa. De una manera genérica, pero especialmente fijando la mirada en las mujeres para alcanzar un doble objetivo: impulsar perfiles técnicos y cerrar la brecha de género que se percibe en estos ámbitos dentro del sistema educativo.

Paliar este problema es lo que pretende el proyecto ‘Explora tu futuro 2.0’. Se trata de una iniciativa lanzada en el último Motor Student de Madrid dirigida a estudiantes de 3.º y 4.º de ESO, para acercar la ciencia y la tecnología a las aulas de forma cercana, inspiradora y con referentes reales (de hecho han participado mujeres profesionales de Endesa).

Esta ambición responde a esa doble urgencia que se percibe en el panorama actual, pero también busca soluciones a medio plazo. La digitalización, la transición energética y el papel de la tecnología en todos los ámbitos de la sociedad, en definitiva, han incrementado la demanda de estos perfiles técnicos.

Una demanda creciente de perfiles STEM

Es un escenario sobre el que se ha debatido mucho y en torno al cual el Observatorio de la Ingeniería de España ha trazado un exhaustivo análisis en el que identifica estos problemas de fondo. También cuantifica el número de ingenieros e ingenieras que será necesario incorporar al mercado laboral durante la próxima década para mantener la competitividad frente a otros países.

La estimación se sitúa en 200.000 personas para los próximos diez años. Es una cifra que puede parecer amplia, pero que se da en un contexto de paro prácticamente nulo en la profesión y grandes retos ligados a la digitalización y la transición energética —el 86% de las empresas del sector dice que necesitará incorporar más perfiles de este tipo en la próxima década—.​

No obstante, pese a estas buenas perspectivas laborales, las vocaciones STEM no crecen al ritmo de esa demanda y, además, la presencia de mujeres sigue siendo claramente minoritaria: en ingeniería, la proporción femenina se sitúa en torno al 20%, con especialidades como informática o telecomunicación por debajo incluso de ese porcentaje.

A escala iberoamericana, las mujeres representan solo el 28% del personal en ingeniería y tecnología y alrededor del 30% de las inventoras, lo que evidencia una brecha estructural que limita tanto el talento disponible como la diversidad de nuevas miradas en la innovación.​ Como señala el informe del Observatorio de la Ingeniería de España, esta situación representa “una oportunidad perdida”.

Desarrollo de una de las mesas redondas del programa.

Hacer ‘clic’ en los estudiantes

Son datos que justifican la permanente búsqueda de soluciones para revertir la situación. Y ‘Explora tu futuro 2.0’ asume este fin con un enfoque imaginativo y muy sólido en su planteamiento: partir de que, en ocasiones, despertar una vocación es tan sencillo como hacer que una persona viva una experiencia que conecte esa formación con la vida real. Dicho de otro modo, activar un ‘clic’ con el que el o la estudiante se vea como protagonista futuro de la ciencia o la tecnología.

Pero ¿cómo pretende esta iniciativa trasladar esta declaración de intenciones al terreno real? Una de las causas que el Observatorio identifica como relevante en la carencia de vocaciones STEM es la construcción poco atractiva de un “relato” de la ingeniería desde edades tempranas, algo que condiciona las elecciones futuras. Por eso, el programa impulsado por Endesa y la Fundación Universidad-Empresa apuesta por transmitir esta pasión de quienes ya se mueven profesionalmente en este ámbito, con proximidad, cercanía y experiencias propias.

Para ello, la iniciativa ha diseñado un conjunto de sesiones presenciales en Madrid y Sevilla, así como webinars con los que ha llegado a más de 1.000 alumnos de 3.º y 4.º de ESO de centros educativos españoles. Pero no se trata únicamente de escuchar: el formato prima la participación y la frescura.

En estos debates, que se han desarrollado entre septiembre y diciembre, han participado profesores universitarios, profesionales de Endesa y alumnos en prácticas. El moderador ha sido el popular periodista y presentador Óscar Martínez, encargado de dinamizar estas charlas en las que se han abordado motivaciones, asignaturas, mitos, oportunidades laborales y el día a día profesional en el entorno STEM.

Por su parte, los cuatro webinars están disponibles en YouTube y replican el modelo presencial, pero tomando como eje una temática concreta para cada evento: Ingeniería Industrial, Matemáticas y Datos, Física y Química, e Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones.

La teoría es sencilla, pero el valor añadido de estas sesiones ha sido, precisamente, la posibilidad de expresar dudas y todo tipo de inquietudes ante profesionales que también vivieron un proceso semejante cuando eran estudiantes: compartir sus argumentos cuando eligieron su carrera, qué dudas tuvieron o qué obstáculos encontraron tiene tanto peso en estas intervenciones como el papel que las nuevas tecnologías o la apuesta por la sostenibilidad están teniendo en estas disciplinas más técnicas.

De este modo, la energía o la tecnología dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en caminos posibles, especialmente para chicas que muchas veces no se ven reflejadas en los estereotipos tradicionales de la ingeniería.​

Los webinars online de ‘Explora tu futuro 2.0’ están pensados para ser proyectados directamente en el aula, con el mismo esquema de participantes y un espacio de preguntas en directo canalizadas a través del profesorado. De este modo, el programa amplía su alcance geográfico y facilita la participación de centros que no pueden acoger una sesión presencial, manteniendo la interacción y el contacto directo con referentes.

El papel de Endesa en el proyecto

Endesa es el motor empresarial de ‘Explora tu futuro 2.0’ y aporta mucho más que financiación: pone a disposición del programa a su propio talento como referente cercano para el alumnado. Profesionales de distintas áreas técnicas participan en las mesas redondas, comparten su experiencia y muestran cómo las carreras STEM se concretan en proyectos reales de transición energética, innovación y sostenibilidad.​

La compañía integra, además, el programa en una estrategia más amplia de impulso STEM en la educación, que se complementa con iniciativas como Retotech, impulsado por la Fundación Endesa, que lleva la robótica, la programación y la innovación tecnológica a los centros educativos. Para Endesa, apostar por ‘Explora tu futuro 2.0’ significa invertir en el talento que necesitará mañana el sector energético y contribuir a reducir la brecha de género en las profesiones técnicas, alineando su compromiso social con sus retos de negocio y con los objetivos de descarbonización del país.