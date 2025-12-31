El Gobierno lo establece: miles de desempleados que agoten el paro en 2026 recibirán una ayuda de hasta 1.642€ al mes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una intervención en el Senado. Europa Press

En España, si has cotizado al menos 2.160 días en los últimos seis años puedes cobrar la prestación por desempleo durante 24 meses (dos años). Muchos, cuando concluye este periodo, se preguntan cuáles son las alternativas asistenciales si continúan sin encontrar empleo.

El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha confirmado que los perceptores del paro pueden acceder automáticamente al cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que asciende en 2026 hasta los 1.642 euros al mes, si han agotado la prestación y no encuentran trabajo.

La ministra del ramo, Elma Saiz -ahora también portavoz del Gobierno tras la salida de Pilar Alegría- ha manifestado que el objetivo del Ejecutivo es que los ciudadanos más vulnerables "reciban la ayuda que necesitan de forma automática, sin trámites engorrosos ni demoras innecesarias".

Intercambio de datos entre el SEPE y el INSS

Este nuevo proceso, que simplifica los requisitos de acceso al IMV, está recogido por el Real Decreto-Ley 2/2024, de 21 de mayo. La principal novedad consiste en que el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) va a cruzar los datos con el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social).

En el trimestre anterior al agotamiento del subsidio por desempleo, el SEPE informará al contribuyente sobre la posibilidad de facilitar sus datos y los de su núcleo familiar para tramitar el IMV. Si ofrece su consentimiento, el INSS dispondrá de toda la información necesaria para conceder la nueva ayuda en los 10 días siguientes a la fecha de finalización del paro.

El resultado es que el contribuyente pasará de cobrar el paro al IMV directamente y sin pérdida de ingresos de por medio. Además, para 2026 el Ejecutivo ha aumentado la cuantía de esta prestación un 11,4% tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley 16/2025.

Tras este incremento, se van a modificar las tablas del IMV, que varían en función de la composición de la unidad familiar. Para núcleos familiares de sólo un adulto, el mínimo será de 733,91 euros y el máximo de 1.614,62 euros (un adulto y más de tres menores).

Desincentiva la búsqueda de empleo

En el caso de las familias que se integran por dos adultos, la cuantía mínima será de 954,10 euros, mientras que la máxima asciende también a 1.614,62 euros (dos adultos y más de dos menores).

No obstante, aunque la Administración central asegura que esta medida sirve para proteger a las personas más desfavorecidas y con menos oportunidades, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apunta que este subsidio perpetúa el estado de desempleo porque "los beneficiarios pierden el vínculo con el mercado laboral".