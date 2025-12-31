El Gobierno lo confirma: así puedes viajar a precios reducidos por España en 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno lanzará en 2026 un abono único nacional para tren y autobús por 60 euros mensuales para adultos y 30 euros para menores de 16 años. Se prorrogan los descuentos en transporte público, incluyendo gratuidad infantil hasta los 14 años y bonificaciones de hasta el 70% para jóvenes hasta 26 años. La financiación estatal cubrirá el 20% de los abonos autonómicos y locales sin requerir cofinanciación adicional de estas administraciones. Se crea el "Pase Vía", un abono trimestral para trenes Avant con descuentos progresivos según el número de viajes realizados.

Nuevas medidas y otras que se prorrogan. Así llega 2026 para aquellas personas que, por motivos laborales o de ocio, deciden viajar por España a través del transporte público.

Entre los nuevos productos que estarán a disposición de los usuarios se encuentra la creación de un abono único de transportes para poder viajar por todo el país en tren y autobús. Su precio será de 60 euros mensuales para adultos, y de 30 euros para los menores de 16 años. Estará disponible a partir del 19 de enero.

"Todos los ciudadanos y ciudadanas con este abono van a poder coger todos los trenes de media distancia, Cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana", indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance del año.

Tren y autobús

Además de este abono único (que no sustituye a otros billetes o bonos en vigor), el Gobierno también va a prorrogar los descuentos al transporte durante 2026. A ambas partidas destinará un presupuesto de 1.371 millones de euros.

Dentro de esa prórroga se encuentran los servicios estatales de autobús. En ellos, se mantiene la gratuidad infantil hasta los 14 años; el bono de 10 viajes con un 40% de descuento; y el abono mensual nominativo con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

Si ponemos el foco en los transportes públicos de competencia autonómica y de entidades locales, se prorroga igualmente la gratuidad infantil; los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años; y la bonificación del 20% al resto de abonos.

Una de las novedades para 2026 es que la financiación del 20% por parte del Ministerio se realiza sin necesidad de cofinanciación autonómica o local adicional.

A la par, se mantienen las ayudas específicas para viajeros recurrentes en territorios con singularidades, como el caso de Canarias y Baleares, con la gratuidad del transporte público terrestre. Mientras que en Asturias y Cantabria continuará la gratuidad de los trenes.

En Renfe, también seguirán vigentes las medidas actuales, con el abono mensual ilimitado por 20 euros (10 euros para jóvenes) así como la gratuidad total para menores de 14 años.

En el caso de la media distancia y los Avant especiales, serán gratuitos para los niños, y los abonos mensuales y los bonos de 10 viajes tendrán un descuento del 40%. En los Avant generales se prorroga la bonificación del 50% en el bono de 10 viajes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también anunció en el último Consejo de Ministros la creación del denominado como “Pase Vía”.

Se trata de un abono trimestral para cualquier origen y destino Avant, cuyo descuento irá en incremento a medida que se sumen viajes, beneficiando así al viajero recurrente y simplificando la planificación de su movilidad.

Su principal ventaja es que el usuario no tendrá que realizar el desembolso con antelación, sino que pagará cada billete que adquiera y cuanto mayor sea su número, mayor descuento tendrá.