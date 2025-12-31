Fabián, camarero de la plaza más turística de Madrid: "Aquí se puede ganar unos 1.200 €, más la propina, unos 1.500"

Las claves nuevo Generado con IA Fabián, un joven peruano de 20 años, trabaja como camarero en la Plaza Mayor de Madrid, uno de los lugares más turísticos de la ciudad. En su puesto puede ganar alrededor de 1.200 euros mensuales, que aumentan hasta 1.400 o 1.500 euros gracias a las propinas. Fabián vive con su madre y colabora en la economía familiar, aunque tras cubrir sus gastos personales, le quedan unos 800 euros al mes. Considera la hostelería una buena oportunidad laboral, pero recomienda formarse y no verla como un trabajo definitivo para toda la vida.

Cuando la Plaza Mayor comienza a llenarse de turistas y llega el momento de desplegar las mesas para el aperitivo, Fabián se ajusta el delantal y da inicio a su jornada en la cafetería Magerit, uno de los míticos locales que forman parte "de la majestuosa plaza desde 1929".

Su acento delata su origen. Y es que Fabián tiene 20 años, es peruano y lleva una década viviendo en España, tras llegar junto a su madre en busca de oportunidades laborales.

Hoy trabaja en uno de los enclaves más visitados de Madrid, donde el ritmo apenas deja espacio para las pausas y supera la tensión de cualquiera.

Servir y recoger se convierte en una cadena ininterrumpida, aunque, por otro lado, es una zona donde el sueldo puede ser algo más alto que en otros barrios de la capital.

"Aquí se puede ganar unos 1.200 euros. En otros lugares que son más de etiqueta se gana, obviamente, un poco más, pero aquí, en estos restaurantes que son de batalla, que es servir, servir y recoger, pues unos 1.100, 1.200 aproximadamente", explica en un vídeo para Argentinos en Exterior.

Pero en un lugar tan turístico, la propina es la clave para completar el salario. "Si sabes organizar todo y guardarte la propina e ir juntando, acabas con 1.500, 1.400 euros al mes", asegura.

Así, Fabián ha sabido organizarse. Vive con su madre y colabora en la economía del hogar. "Yo lo que hago es pagarle un alquiler para ayudarla con los gastos", confiesa en Tiktok.

Sin embargo, después de cubrir lo básico, el dinero que le queda es más justo. "Y, con los gastos que puedo hacer yo como salir o irme a comprar algo, al final me quedaría con unos 800 euros, por decirlo así", detalla.

Es por ello, que aunque Fabián ve la hostelería como una oportunidad, y su jornada laboral es de ocho horas con dos días libres a la semana, no lo ve como un destino definitivo.

Por ello, a quienes están en su misma situación les aconseja "que aprovechen la oportunidad, si es que la tienen o la quieren adquirir, y que trabajen, que se formen, porque esto no es un trabajo para toda la vida", concluye.