Diego, empresario, con la falta de trabajadores en España: “O están en paro o prefieren jugar al pádel los martes”

Las claves nuevo Generado con IA El sector de la hostelería en España enfrenta dificultades para encontrar trabajadores, especialmente en temporadas como verano y diciembre. Empresarios como Diego atribuyen la falta de camareros a la escasa motivación para trabajar, señalando que muchos prefieren actividades de ocio o permanecer en el paro. En Málaga, durante el verano, se reportó una falta de 5.000 camareros pese a que hay 20.000 inscritos en el paro, según datos presentados en el debate. Trabajadores jóvenes argumentan que las duras condiciones laborales y la vulneración de derechos en la hostelería desincentivan aceptar estos empleos.

El sector de la hostelería se destaca por las condiciones extremadamente difíciles a las que deben enfrentarse sus empleados, como pueden ser, por ejemplo, unos sueldos bajos y jornadas que exceden las 40 horas semanales.

Por esto, en meses como diciembre o verano los hosteleros se enfrentan a la complicada tarea de conseguir camareros dispuestos a trabajar en sus locales.

Alrededor de este tema se desenvolvió un acalorado debate en laSexta Xplica donde trabajadores y empresarios dejaron ver su punto de vista. Entre ellos Diego, un empresario que abordó este tema y atribuyó esta escasez a una falta de interés de trabajar en meses estivales.

"Faltan 5.000 camareros en Málaga"

El empresario fue rotundo y comentó que lo que ha escuchado de otros hosteleros es que "en muchos casos las personas o están en paro y no quieren salir, no les interesa o prefieren jugar al pádel los martes y los jueves, que nos lo han dicho".

También declaró que actualmente "no hay la disponibilidad que había antes". Así, agregó como matiz que "hay que tener en cuenta el periodo de la pandemia, que ha reorganizado un poco las prioridades de las personas".

Esto se traduce en que "antes se hacían una serie de esfuerzos y sacrificios que ahora ya no se hacen", sentenció el empresario.

El cambio más representativo que trajo la pandemia, no completamente aplicable al sector de la hostelería, fue el teletrabajo. Esta nueva modalidad de empleo ha llevado a que muchos españoles vean como un reto el simple hecho de ir a la oficina.

Otro de los participantes del debate, José Luis, añadió que uno de los grandes problemas con esto es que no existe un incentivo para trabajar porque "cobran lo mismo en el paro".

"Es muy duro cuando un trabajador viene y te dice: "4 meses me faltan para cobrar el paro. Es lo que quiero antes que estar trabajando"", acotó José Luis.

José Luis en el plató de laSexta Xplica laSexta

A esto, añadió un dato importante en la discusión: "En verano en Málaga faltaban 5.000 camareros, pero hay 20.000 camareros apuntados al paro en la provincia". Tras poner esta información sobre la mesa, dejó claro que "no les compensa trabajar porque cobran lo mismo".

Además del punto de vista de los empresarios y hosteleros, para transformar la conversación en un verdadero debate, intervino también Joao, un joven pluriempleado.

Joao, joven pluriempleado, en el plató de laSexta Xplica laSexta

El joven explicó que otro de los motivos por los que muchos prefieren no trabajar en el sector de la hostelería y menos en meses estivales, es porque "no queremos estar explotados, porque sabemos que en pleno agosto nos van a tener sacrificados".

"Por el trabajo duro no es", continuó el pluriempleado, "es porque pintamos que todo es muy bonito, cuando en realidad es por la crudeza de los derechos que se saltan y lo vemos constantemente", concluyó el joven.