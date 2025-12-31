David, empresario, sobre el emprendimiento en España: “Este es el único país donde ser autónomo es ser un pringado"

Las claves nuevo Generado con IA David Ariza, empresario de Rice & Bones, critica la gestión del Gobierno señalando que los jóvenes no pueden acceder a vivienda y sufren salarios precarios. Ariza denuncia que el emprendimiento en España está en descenso por la falta de derechos laborales básicos para autónomos y pymes. El empresario asegura que los altos costes laborales y la presión fiscal están expulsando a los jóvenes al extranjero y dificultan la contratación. Ariza concluye que, pese a que el 92% de las empresas en España son pymes, ser autónomo implica precariedad y falta de reconocimiento.

David Ariza, empresario propietario de Rice & Bones, lanzó una dura crítica contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez los últimos siete años.

El empresario centró su argumento en que dicha mala gestión ha creado un importante descontento en la población joven que se encuentra ante la imposibilidad de acceder a una vivienda y asfixiados por los precarios salarios.

En el debate de laSexta Xplica, Ariza señaló que, con dicho contexto, el emprendimiento en España irá en constante descenso, en vista de que los autónomos y las pymes, a pesar de ser una gran parte del tejido empresarial, carecen de derechos laborales básicos.

"Precariedad y sermones"

El empresario señaló que hace siete años se prometió un "paraíso sin esfuerzo", pero agregó que "lo que ha traído es precariedad y sermones".

"La realidad es que los chavales no encuentran casa, ni tienen posibilidad de encontrarla y los salarios no pueden subir por la presión fiscal a la que están sometidas todas las empresas", expuso sin rodeos Ariza.

Lo cierto es que esta situación está expulsando a cada vez más jóvenes de España que, al encontrarse con que deberán destinar hasta el 74% de su salario a la vivienda, deciden buscar un futuro en el extranjero.

Esto, a la larga, comenzaría a notarse en la economía española. No obstante, el tejido empresarial del país se sigue manteniendo gracias a los emprendedores quienes tampoco viven una realidad cómoda.

"En España un 92% de las empresas son pymes, pero este es el único país en el que, si eres autónomo, eres un 'pringado'", estalló el empresario.

El empresario no dudó en ejemplificar a qué se refiere con 'pringado': "Nos tenemos que manifestar un domingo porque no podemos perder ni un día de trabajo", expresó.

David Ariza, empresario, propietario de Rice & Bones. laSexta

Este testimonio coincide con el de muchos otros autónomos que han hecho saber las incómodas situaciones a las que se enfrentan con una presión fiscal que parece aumentar cada año y jornadas laborales excesivamente largas.

Además, otros empresarios, como Ariza, también coinciden en su testimonio de que "en el momento en que contratas a una persona, te conviertes en un explotador".

Lo cierto es que, a los empresarios españoles contratar a alguien les cuesta entre un 30% y un 37% del salario bruto del empleado, solo en cotizaciones de la Seguridad Social; es decir, sin contar con costes internos como formaciones, uniformes, entre otros.

Así, por ejemplo, un trabajador con un salario de 16.576 euros brutos anuales, el Salario Mínimo Interprofesional, le cuesta a dicha empresa alrededor de 21.892 euros anuales.

Este es el motivo por el que muchas empresas optan por contratar becarios o trabajadores a tiempo parcial, ya que el coste es considerablemente inferior.

Así, Ariza concluyó con claridad su intervención: "Los jóvenes están defendiendo poder vivir dignamente y no se les da la posibilidad porque en siete años solo ha empeorado su situación laboral y de vida".