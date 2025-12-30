Tenerife, un destino de bienestar en pleno invierno

La isla se ha consolidado como un refugio de bienestar, un lugar donde el tiempo parece detenerse para permitir una profunda reconexión con uno mismo.

Cuando el invierno y el frío cubren gran parte de España con su manto gris, hay un lugar en el Atlántico que se mantiene como un paraíso de sol, brisa marina y tranquilidad: Tenerife. Más allá de su vibrante oferta turística, la isla se ha consolidado como un refugio de bienestar, un lugar donde el tiempo parece detenerse para permitir una profunda reconexión con uno mismo. El clima templado durante todo el año y la constante luz natural la convierten en el escenario ideal para el descanso físico y mental, un destino donde la calma no es un lujo, sino una forma de vida.

La verdadera magia de Tenerife reside en su capacidad para ofrecer un bienestar que nace de su propia esencia. A lo largo y ancho de la isla, se encuentran innumerables rincones para nutrir el cuerpo y el alma al aire libre. La actividad física se transforma en una experiencia profundamente relajante al caminar por la arena volcánica de sus playas o al realizar yoga con el sonido de las olas como banda sonora. Los amantes de la naturaleza pueden sumergirse en la energía sanadora de sus paisajes, desde las laderas del majestuoso Parque Nacional del Teide, un paraje lunar que invita a la introspección, hasta la exuberante y mística laurisilva del Parque Rural de Anaga, que nos recuerda la vitalidad y el poder de la naturaleza.

El contacto con el agua también juega un papel fundamental en este concepto de bienestar. La brisa del océano limpia la mente, y la posibilidad de nadar en sus aguas, incluso en los meses de invierno, revitaliza el cuerpo. Para quienes buscan una experiencia más íntima, las piscinas naturales formadas por la roca volcánica, conocidas como 'charcos', ofrecen la oportunidad de disfrutar de un baño en un entorno natural único y lleno de paz.

En este contexto de armonía, la cadena hotelera Spring Hoteles se posiciona como el aliado perfecto para un viaje de relax. Sabiendo que el bienestar es un concepto integral, ha creado una propuesta de spas y centros wellness que complementan a la perfección la magia natural de la isla. Sus espacios son santuarios diseñados para continuar el viaje de renovación personal, ofreciendo tratamientos que potencian y extienden el estado de calma alcanzado al aire libre.

Los spas de Spring Hoteles: un viaje al epicentro del bienestar

La propuesta de Spring Hoteles se asienta sobre la diversidad y la excelencia de sus cinco centros de bienestar, cada uno con una identidad única, pero todos unidos por un compromiso con la relajación y el cuidado integral.

The Oasis Wellness (Hotel Sir Anthony): Elevando la experiencia wellness a un concepto holístico, este centro basa su filosofía en el cuidado integral del cuerpo y la mente. Cada tratamiento es una experiencia de conexión, combinando productos con la innovadora tecnología Indiba. Ofrece masajes Abhyanga Ayurveda para equilibrar energías y rituales signature que incluyen peeling corporal y facial, envolturas y masajes completos. Además, las Wellness VIP Suites permiten disfrutar de tratamientos en pareja, con jacuzzi y cava, en un entorno de máxima privacidad.

The Oasis Wellness, en el Hotel Sir Anthony.

Arona Gran Hotel Thalasso Spa: Este spa es un oasis de serenidad que combina la tecnología más avanzada con la tradición más ancestral. Su circuito termal, con duchas de hidromasaje y una piscina climatizada, ofrece un espacio de desconexión total. La carta de masajes, rituales y tratamientos está diseñada para liberar tensiones y reconectar con el interior, utilizando técnicas que van desde lo puramente relajante hasta tratamientos con envolturas que revitalizan la piel. En los últimos meses han añadido un dispositivo BIOW que elimina nanopartículas y biotoxidad en una habitación y se convierte en una cámara antioxidante.

En el Hotel Vulcano, el spa es un refugio de calma. Su circuito termal con piscinas, sauna y una atmósfera diseñada para olvidar el estrés diario, invita a la introspección y el descanso. Ofrece una amplia gama de masajes que se adaptan a cada necesidad, desde masajes con piedras calientes hasta técnicas especializadas para liberar la tensión muscular, garantizando una experiencia de bienestar a medida. También cuenta con servicio de osteopatía.

El Hotel Bitácora es para quienes buscan renovar cuerpo y mente. Su circuito termal cuenta con piscinas con chorros y un baño turco, además de un innovador spa exterior con hidromasaje. Este espacio al aire libre permite disfrutar de los beneficios del sol y la brisa marina mientras el agua y los masajes trabajan para relajar el cuerpo. Es la combinación perfecta entre el bienestar natural y el profesional. Además, el programa Family Spa permite a niños y adultos disfrutar de circuito hidrotermal y tratamientos.

Spa del Hotel Bitácora.

Mare Nostrum (Hotel Cleopatra Palace): Un verdadero templo del bienestar. Este centro es un espacio único para desconectar, con una amplia zona de aguas que incluye piscina y jacuzzi de agua de mar a 32 ºC, sauna y baño turco. Este espacio cuenta con masajes exclusivos, como el "Secreto de Occidente", diseñado para liberar tensiones y favorecer la circulación. Sus tratamientos faciales y corporales están pensados para todo tipo de pieles, ofreciendo un cuidado completo que restaura el brillo y la vitalidad.

Tenerife no es solo un destino, sino un viaje de bienestar. La isla ofrece un entorno natural inigualable para la renovación física y mental, y Spring Hoteles se presenta como el anfitrión perfecto para esta travesía. Combinando la belleza curativa de la isla con la excelencia de sus spas, se invita a los huéspedes a sumergirse en una experiencia de calma y lujo, donde el verdadero relax es la única prioridad.

¿Te atreves a probarlo este invierno?