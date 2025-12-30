Raúl Cardaba (26), frutero: "Cada pieza tiene una maduración diferente, hay que saber utilizar la nevera"

Las claves nuevo Generado con IA Raúl Cardaba, conocido como @fruterotiktokero, da consejos sobre cómo conservar correctamente cada tipo de fruta para potenciar su sabor y alargar su vida. Recomienda no meter la fruta en la nevera hasta que esté madura y hacerlo solo después para frenar el proceso de maduración. Explica que los plátanos y tomates deben mantenerse fuera de la nevera, mientras que los frutos rojos, una vez cortados o al ser muy delicados, deben ir al frigorífico. El éxito de su frutería en Madrid se debe en parte a sus vídeos virales donde muestra y prueba frutas exóticas poco conocidas en España.

A todos nos ha pasado alguna vez que hemos comprado fruta y, por dejarla fuera de la nevera, se nos han oxidado unos plátanos o unos aguacates. Y es que cada pieza tiene un periodo de maduración distinto para permanecer más tiempo en buen estado.

Pero, como todo lo relacionado con la alimentación, hay mucha ciencia detrás del método perfecto de conservación. Raúl Cardaba, más conocido como @fruterotiktokero, ha dado una clase magistral sobre cómo conservar la fruta correctamente y potenciar su sabor al máximo.

El experto frutero trabaja en la Frutería Vitaminas, una tienda de barrio de toda la vida que se encuentra en la calle Aristóteles 1 de Madrid. Junto a su padre y su hermana, dirige la que se ha convertido en la frutería más viral de toda España.

El uso estratégico de la nevera

Raúl nos hace entender que la nevera actúa como un botón de pausa en el proceso de maduración de la fruta. Meter fruta que aún no está madura al frigorífico es un error, ya que esto hará que entre humedad y se estropee. Nuestra pieza pasará de estar verde a estar podrida.

"Hay que dejar fuera la fruta hasta que esté madura y una vez que esté madura, ya entonces se puede pasar al frigorífico", explica Raúl. Además, subraya que "cualquier fruta cortada tiene que ir a la nevera. Si partes un melón y no lo metes a la nevera se te va a fermentar 100%".

En casos concretos como los aguacates, Raúl señala que nunca se deben apretar con los dedos para ver si están maduros, ya que esto daña la carne del interior y hace que se pongan negros. Si un aguacate nos sale malo, "lo más normal es que te lo hayas cargado tú en casa", asegura.

Los plátanos deben estar fuera de la nevera porque el aire frío pone negra la cáscara exterior. Y si queremos alargar su vida cuando están ya maduros: "Coges papel de periódico o unas bolsas de papel, lo metes dentro y los pones en el sitio donde menos frío haga de la cámara", destaca Raúl.

Los frutos rojos como las fresas o los arándanos deben ir directamente a la nevera. Al tener mucha agua, se deshidratan y pierden calidad rápidamente si se dejan fuera. Y parecido con los melocotones y nectarinas, el frío puede entrar por sus poros hasta el hueso y ponerlos malos.

El experto recomienda que los tomates estén obligatoriamente fuera de la nevera y si se opta por refrigerarlos, deben sacarse al menos dos horas antes de comerlos para que se atemperen. "Si compras tomates buenos y los metes a la nevera, les vas a matar el sabor", indica Raúl.

El éxito de las frutas exóticas

Raúl empezó con 16 años en la frutería porque no le gustaba estudiar. Tras casi 10 años detrás del mostrador, se planteó dejarlo todo e irse a vivir a Alicante, pero decidió probar suerte subiendo vídeos a redes como último intento para reavivar el negocio de su familia.

El 'boom' viral llegó cuando probó suerte mostrando frutas raras que la mayoría del público español nunca había visto antes. En sus vídeos enseña curiosidades, corta y come frutas tan exóticas como los mamoncillos, la guanábana, el chicozapote, el mangostán o la pitahaya.