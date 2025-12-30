Josefina (55) lleva 7 años buscando un empleo: “Se piensan que las personas de mi edad ya no damos la talla”

Las claves nuevo Generado con IA El paro entre mayores de 55 años en España ha superado por primera vez al del resto de la población activa, alcanzando un 9,8%. Las personas desempleadas de este grupo enfrentan empleos más precarios, temporales y con peores condiciones laborales y salariales. La brecha digital y los prejuicios sobre la capacidad laboral de los mayores dificultan su reinserción laboral y aumentan la exclusión social. Muchos de estos parados temen llegar a la jubilación sin empleo estable, lo que suele conllevar penalizaciones en sus pensiones.

Los datos del paro en España han reflejado una realidad espeluznante: por primera vez, el paro en los mayores de 55 años ha superado al resto de la población.

El desempleo en este grupo de edad alcanza el 9,8% frente al 9,4% del resto de la población activa. Además de esto, cuando estos desempleados vuelven al mundo laboral se encuentran con trabajos más precarios.

Así, lo contó en Antena 3 Josefina, una mujer que forma parte de este grupo de edad, que lleva siete años buscando un trabajo, hasta ahora sin suerte.

"Yo quiero trabajar"

Josefina contó que ha rotado en varios trabajos, pero ninguno llega a convertirse en algo estable: "He estado de joyera, también de panadera; te puede salir de limpieza también...".

Los datos han demostrado que los parados de este grupo se enfrentan a trabajos peor cualificados, con peores condiciones y, por lo general, con contratos temporales.

Estos datos del paro salen de un estudio realizado por la Fundación BBVA junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que demuestran un cambio histórico para un grupo de la población que solía tener las tasas de paro más bajas del mercado laboral.

De esta forma, Lorenzo Serrano, investigador del Ivie, comentó que estos parados "se topan con más temporalidad, menos frecuencia de ocupaciones de calidad y salarios más bajos".

Lorenzo Serrano, investigador del Ivie. Antena 3

"La razón es porque piensan que las personas de nuestra edad ya no damos la talla", trató de explicar Josefina, que continúa con su incesante búsqueda de un empleo estable.

Otro de los entrevistados por Antena 3 atribuyó este cambio a la digitalización, explicando que "yo creo que la brecha digital es muy importante".

Con el rápido avance de la tecnología en los últimos años, el concepto de la brecha digital se hace cada vez más patente.

Esto, al final, crea una desigualdad entre personas y territorios, lo cual genera nuevas formas de exclusión social, laboral y educativa a quienes no pueden conectarse o no saben manejar las herramientas digitales.

Entrevistada que quedó sin trabajo después de que cerrase su empresa. Antena 3

Otra amenaza a la que se enfrentan quienes se encuentran en este grupo de edad es el despido: "Cerró la empresa y, claro, reciclarme a mí ahora es muy complicado", contó otra de las entrevistadas.

Muchos de estos parados, a medida que pasan los años, sienten más agobio, ya que en el momento que lleguen a la edad de jubilación, si cumplen los requisitos, deberán jubilarse, lo cual, por lo general, conlleva coeficientes reductores.

Claudia, desempleada que lleva sin un contrato desde el 2019. Antena 3

Por ello, Claudia, una mujer que lleva desde el 2019 sin un contrato de trabajo manifestó que "yo no necesito una ayuda, yo lo que quiero es trabajar".

Así, el 9,8% de desempleados mayores de 55 años se encuentra en la difícil búsqueda de 'El Dorado': un trabajo estable y con unas condiciones decentes que les permita ganar un sueldo hasta su jubilación.