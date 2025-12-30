Un jardinero autónomo en España, sobre su salario: “Varía mucho, puedes ganar 800 euros o 2.000 euros al mes”

Las claves nuevo Generado con IA El trabajo de jardinero autónomo en España implica gran variedad de tareas, más allá de cortar césped, como mantenimientos y podas. El salario de un jardinero autónomo puede variar mucho, entre 800 y 2.000 euros al mes, dependiendo del volumen de trabajo y el tamaño del equipo. El sector de la jardinería está compuesto principalmente por pequeñas empresas y autónomos, aunque existen también grandes compañías. Comparado con otros sectores, los salarios en jardinería son similares a los de hostelería y más bajos que en profesiones como la medicina o la ingeniería.

El de la jardinería es un sector que muchas veces puede ser percibido como silencioso y pocas veces sale en la conversación de los españoles; sin embargo, es indispensable.

De esta forma, un jardinero entrevistado por Talent Match aprovechó la oportunidad para hablar sobre su oficio y cómo funciona realmente.

El entrevistado señaló que es trabajador autónomo, pero forma parte de un equipo y sentenció que sus tareas son mucho más amplias que solo "cortar el césped" y, sobre todo, que se enfrentan a una variabilidad económica.

"La jardinería es más amplia"

El jardinero comenzó explicando que forma parte de una empresa pequeña con "dos o tres empleados y a veces hay algún autónomo que echa una mano". Y añadió que "las empresas pequeñas tenemos que ir haciéndonos grandes y pequeñas porque, si no, es imposible".

Así, señaló que en su pequeña empresa hacen todo tipo de trabajos: "Hacemos mantenimientos, puestas a punto, cortamos pinos... Es que la gente que no conoce se piensa que la jardinería es cortar césped y recortar vallas".

No obstante, a pesar de la creencia popular, confesó que "la jardinería es mucho más amplia". Tanto es así que le explicó al entrevistador que le era imposible calcular cuántos servicios hacen al mes porque "es muy variable".

Sobre el salario mensual, comentó que "en la jardinería puedes estar de autónomo, que yo he estado muchos años ganando 1.000 euros, o puedes montar un grupo grande y facturar un montón".

Con esto, expuso que en el sector hay empresas de al menos 300 trabajadores, pero que "somos muchos autónomos". En su caso, comentó que "yo empecé solo con un socio y en la crisis del 2008 sobrevivimos como pudimos".

A raíz de esto reveló que, dependiendo de dónde se trabaje, el salario es uno u otro: "Es que varía mucho porque puedes ganar 1.000 euros u 800 euros o puedes ganar 2.000 euros al mes".

¿Cuánto ganan otros sectores?

El entrevistador también habló con trabajadores de otros sectores con el objetivo de mostrar la diferencia de salarios.

Así, uno de los primeros entrevistados, un ingeniero informático con ocho años de experiencia, comentó que su salario rondaba los 30.000 y 40.000 euros netos anuales: "Entrando de la carrera, el primer sueldo son unos 20.000 euros anuales, normal", comentó.

Por otro lado, un médico pediatra con nueve años de experiencia comentó que "un médico de primaria gana unos 2.300 o 2.500 euros al mes y puedes tener un cirujano plástico que gane más de 10.000 euros".

En el sector de la hostelería, los salarios eran más cercanos a los del jardinero. Así, un cocinero comentó que su salario ronda los 1.500 y 1.600 euros.

Por otro lado, un joven camarero y estudiante confesó que "trabajo 30 horas a la semana y gano 1.100 euros, la carrera cuesta 9.000 euros, si no fuera porque mis padres me ayudan, no me da".

En el sector de oficios, el mismo que el del jardinero, un comercial de madera autónomo comentó que "no trabajo para alguien fijo, trabajo para cuatro marcas, te puedes ganar muy bien la vida a partir de los 4.000 euros".