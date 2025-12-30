Un inversor inmobiliario sobre la falta de obreros en la construcción: "Antes un albañil ganaba 2.000 € y ahora 1.200"

Las claves nuevo Generado con IA El sector de la construcción en España enfrenta una grave falta de relevo generacional, con un descenso notable de jóvenes que eligen este oficio. En los últimos 20 años, el porcentaje de albañiles menores de 30 años ha caído del 20% a menos del 5%, mientras que los mayores de 45 años ya superan el 65%. El salario de los albañiles ha bajado considerablemente: hace 15 años ganaban unos 2.000 euros, actualmente la cifra ronda los 1.200 euros mensuales. El sector depende cada vez más de trabajadores inmigrantes, que representan alrededor del 25% de los albañiles, pero persisten problemas de comunicación y falta de mano de obra cualificada.

En las últimas décadas, el sector inmobiliario en España ha sufrido un fuerte impacto debido a diversos factores, como los elevados precios de la vivienda, las ocupaciones ilegales y la falta de relevo generacional en la construcción.

El problema no se limita únicamente a la escasez de viviendas, sino que también se refleja en la carencia de trabajadores capacitados para construir nuevos hogares en todo el país.

Esta situación se ha agravado en los últimos años, y un inversor inmobiliario ha analizado las causas detrás de este abandono de la profesión, explicando por qué cada vez menos jóvenes se incorporan al sector de la construcción.

No a la construcción

Según un estudio del BBVA Research, el sector de la albañilería se ha envejecido de forma considerable en los últimos 20 años. En 2007, el 20% de los albañiles tenían menos de 30 años mientras que a día de hoy el porcentaje no llega ni a un 5%.

De forma opuesta, los albañiles mayores de 45 años superaban el 30%, frente al 65% que hay vigente a día de hoy.

Además, el sector de la construcción se ha visto especialmente atraído por los inmigrantes. De acuerdo al INE, alrededor del 25% de los albañiles son inmigrantes.

Así, este cambio en los recientes años ha supuesto un efecto en la capacidad de las empresas inmobiliarias para trabajar. De hecho, así lo ha confesado un inversor inmobiliario en la cuenta de TikTok @talentmatch.es.

En dicho vídeo, el inversor que se dedica a "comprar, reformar y vender", responde a las diferentes preguntas que le lanza un reportero.

"Se está diciendo que hay mucha falta de mano de obra. ¿Esto es así? Falta de mano de obra buena. Hay mano de obra, pero no de calidad", responde el inversor.

La respuesta dejó atónito al entrevistador, que volvió a incidir en la cuestión de "mano de obra de calidad" y a qué se refería con eso.

"Primero porque la gente es de fuera y la falta de entendimiento en el idioma; y después porque los que siempre han trabajado, que eran de aquí, se están jubilando y la gente nueva ya no quiere trabajar en el sector", aseguró.

A continuación, el inversor inmobiliario explicó la principal causa detrás de esta falta de relevo generacional: "El problema es que hace 15 años un paleta (albañil) cobraba 2.000 pavos, ahora están cobrando 1.200 mientras trabajan 8 o 10 horas al día".

Lo que está claro es que la construcción ya no es un trabajo atractivo para los jóvenes. Mayor esfuerzo, malas condiciones laborales u otras opciones en el mercado, la juventud ha encontrado otras opciones para trabajar y ha acabado olvidándose de la albañilería.