Geli, camarera que comparte piso a sus 58 años: "Pago 450 euros por la habitación, los sueldos no te dan para vivir"

Compartir piso solía estar ligado a estudiantes y a jóvenes trabajadores que aún no disfrutan de un poder adquisitivo suficiente para afrontar la compra o el alquiler de una vivienda. Ahora, con los precios de la vivienda totalmente disparados en España, la situación cambia.

Geli tiene 58 años y lleva trabajando más de 40 años en el mundo de la hostelería. Se divorció y vivió sola una temporada, pero los precios fueron subiendo hasta el punto que su sueldo se convirtió en insuficiente, por lo que comparte piso en Madrid desde hace nueve años.

"Pago 450 euros por el alquiler y mi compañera 350 euros porque mi habitación es un poco más grande. Lo hago porque los sueldos no te dan para vivir", protesta en una entrevista con el programa Y ahora Sónsoles.

"Más libertad económica"

Ella ha notado especialmente el aumento de los precios en la última década, recordando que antes era más asequible acceder a un piso. "Hace 9 años podía vivir sola, los sueldos daban para un apartamento digno", sostiene con resignación.

Sin embargo, afronta con buena cara su realidad actual. En primer lugar, porque tiene una buena relación con su compañera, de 35 años, repartiéndose las tareas y preservando la intimidad de cada una. En segundo lugar, porque consigue ahorrar mucho más dinero que en un piso individual.

"Compartir me da una libertad económica para hacer otras cosas que no podía hacer cuando vivía yo sola", explica la mujer.

Además, echa la vista atrás, relativiza y muestra que el hecho de compartir piso es más habitual de lo que parece. "Empecé compartiendo con niñas en el internado, luego con mi exmarido y con mis hijos. Estamos toda la vida compartiendo, tampoco es tan raro", indica Geli.

En este sentido, compara su situación actual con el momento en que se fue a vivir con su expareja a los 17 años. "Yo me casé con 17 años y a nadie le pareció raro que me fuera a vivir con un desconocido, porque éramos dos niños que no nos conocíamos. Sin embargo, la sociedad aplaudió y me obligó a casarme por estar embarazada".

En España, el 87% de los jóvenes que se emancipan se ven obligados a compartir piso. No obstante, como hemos visto con el caso de Geli, este fenómeno se extiende a otros grupos de población.

En la ciudad de Madrid, territorio en el que ella vive, el precio de los alquileres ha subido un 11,3% con respecto al año anterior, según datos de Idealista.