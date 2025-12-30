Emilio López, dueño de un bar: "Cada semana dos o tres personas se van sin pagar, he acumulado 5.000€ de deuda"

Las claves nuevo Generado con IA Emilio López, dueño de un bar gallego, denuncia que cada semana dos o tres personas se van sin pagar, acumulando una deuda de hasta 5.000 euros. El fenómeno de los 'simpas' afecta gravemente al sector de la hostelería y no existe un perfil claro del infractor, ya que puede ser cualquier cliente. Los bares de la zona han creado un grupo de WhatsApp para alertarse y compartir imágenes de quienes cometen estos delitos. Estas acciones suelen implicar cantidades pequeñas, lo que dificulta su persecución legal, pero sumadas representan un grave problema económico para los hosteleros.

El sector de la hostelería se enfrenta a interminables dificultades; sin embargo, una de las más desconocidas son los llamados 'simpas' que se traducen en aquellas personas que se van sin pagar la cuenta.

Así, Emilio López, dueño de un bar gallego, contó a Equipo de Investigación todo sobre este delito, revelando que es mucho más común de lo que se piensa.

Incluso recalcó que no existe un perfil concreto para este tipo de persona, que "puede ser una persona que vaya bien vestida". Sin embargo, explicó que lo más común es que se haga en las terrazas.

El terror de los bares: el 'simpa'

Emilio López comenzó explicando que la cantidad de personas que se han ido sin pagar es "incalculable". Señaló que guarda algunos tickets correspondientes a dichos 'simpas': "Algunos los conservo, otros los he tirado; pero hay ocho tickets", comentó.

Uno de los tickets que destacó el hostelero mostraba una cantidad a pagar de 180 euros: "Cada semana siempre hay uno, dos o tres 'simpas' (...) hay semanas que pierdo 100 euros y otras 40 euros, pero igual tengo 4.000 o 5.000 euros de deudas por gente que no paga", calculó López.

Con esto, el hostelero, preso de la frustración, comentó: "Somos una vergüenza de país. ¿Por qué no van por ellos y los detienen?".

Lo cierto es que otros hosteleros entrevistados señalaron que, además, es muy difícil identificar a estas personas: "Puede ser gente que va bien vestida, otras van ligeros de ropa, no puedes decir 'este va a ser'".

A pesar de la frustración del dueño del local, este comentó que lo cierto es que la hostelería no es el único sector que sufre de esto, ya que es un delito también muy presente en los comercios.

La situación ha llegado a tal nivel que los locales y restaurantes de la zona han creado un grupo de WhatsApp: "Nos enviamos mensajes cuando nos han robado y hacemos una foto de la persona que ha robado".

De esta forma, han conseguido crear una especie de red de apoyo para, en cualquier caso, intentar estar alerta en caso de que aparezca la persona que ha cometido el delito.

Esta 'red de apoyo' es útil sobre todo teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por el hostelero, ya que es muy complicado detener a una persona que se haya ido de un restaurante o un bar sin pagar.

Emilio López, dueño de un bar gallego, con las facturas que ha guardado de los 'simpas'. laSexta

Esto es principalmente porque, en la mayoría de las ocasiones, son cantidades relativamente bajas y que no pueden considerarse una infracción grave, con lo cual no entran tampoco en las bases de datos judiciales o policiales.

No obstante, estas cantidades, en apariencia demasiado pequeñas como para ser un robo, acumuladas llegan a suponer una importante deuda como la de Emilio López.

Existen ciertos casos excepcionales que han llegado a las páginas de los periódicos; sin embargo, esto supone un problema relativamente frecuente para el sector de la hostelería que espera que algún día llegue a su fin.