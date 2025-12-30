Confirmado por el Ministerio de Transportes: los menores de 26 años ya pueden registrarse para viajar por España a 30€

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Transportes ha abierto el registro para que los menores de 26 años soliciten el nuevo abono de transporte único por 30 euros. El abono permite viajar ilimitadamente durante 30 días en trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses interurbanos estatales. Para obtener el abono, los jóvenes deben registrarse en la web del Ministerio y recibirán un código de descuento personal para adquirirlo. La comercialización del abono comenzará de forma gradual a partir del 19 de enero de 2026, facilitando la movilidad entre comunidades autónomas.

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, el Ministerio de Transportes prepara la cuenta atrás para la puesta en funcionamiento del abono de transporte único.

Todavía falta para que se pueda utilizar a partir del 19 de enero. Sin embargo, el Ministerio dirigido por Óscar Puente ya ha abierto el registro para aquellos jóvenes menores de 26 años.

Los precios anunciados son de 60 euros al mes para el público general y 30 euros para los menores de 26 años.

El nuevo abono de transporte único

Este nuevo abono de transporte surge como medida para facilitar la movilidad interregional en España, ofreciendo a los usuarios un abono estatal de tarifa plana que permite viajar ilimitadamente durante 30 días en trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses interurbanos de competencia estatal.

Con un precio de 60 euros para adultos y 30 euros para menores de 26 años, este abono busca simplificar los desplazamientos entre comunidades, evitando la necesidad de comprar billetes individuales y fomentando un uso más eficiente del transporte público.

Aunque no sustituye a los abonos mensuales de la Comunidad de Madrid ni incluye Metro o EMT, su implementación a partir del 19 de enero de 2026 permitirá a los usuarios gestionar sus viajes de forma más cómoda.

De ese modo, para acceder a este bono es necesario registrarse en la página web del Ministerio de Transportes, aunque, por el momento, solo permite el registro a los menores de 26 años.

👋🏻 Aquí os dejo un vídeo con una explicación rápida y sencilla del registro del abono único para los menores de 26 años.

Ya os podéis registrar en en este enlace... 👇https://t.co/gxnP78vvnK pic.twitter.com/ctiKRQ0VDx — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 29, 2025

El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, utilizó su cuenta de X para publicar un vídeo donde explica el proceso a seguir por los menores de 26 años para registrarse.

Para poder completar el proceso, es necesario rellenar los datos personales y de contacto. A continuación, el sistema generará un código de descuento que se debe mostrar a la hora de adquirir el abono, ya sea de forma web, taquilla o sistemas habilitados.

Cada abono cuenta con un código único que lo vincula directamente al título de transporte correspondiente. Este código será fundamental para acceder a los billetes sin coste adicional, debiendo ingresarse y verificarse al momento de adquirir los viajes.

La comercialización de los abonos se irá habilitando de manera gradual, conforme las distintas empresas vayan adaptando sus sistemas para integrarlo.

Este abono único estatal compensa si haces viajes frecuentes en Cercanías, Media Distancia o autobuses estatales entre comunidades. Por ejemplo, un joven extremeño que estudie en Madrid y desee volver con los suyos cada fin de semana.

De tal manera, para poder movilizarse dentro de la ciudad es necesario tener el de la propia comunidad, mientras que para moverse entre comunidades sin límites, el único. Todo contribuye a tener una movilidad más accesible y económica a nivel estatal.