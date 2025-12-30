Confirmado por el Gobierno: los ciudadanos no tendrán que declarar los cobros y pagos por Bizum en 2026

Las claves nuevo Generado con IA A partir del 1 de enero de 2026, los bancos informarán mensualmente a Hacienda sobre las operaciones de sus clientes mediante Bizum, sin importar la cuantía. Hacienda ha aclarado que los particulares no deberán declarar los cobros y pagos realizados entre ellos a través de Bizum. La nueva obligación solo afecta a empresarios y profesionales, cuyos movimientos con Bizum serán reportados a la Agencia Tributaria. El objetivo de esta medida es mejorar el control de operaciones electrónicas y luchar contra el fraude fiscal en actividades empresariales y profesionales.

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha dejado claro que a partir del próximo 1 de enero de 2026 las entidades financieras tendrán la obligación de remitir todos los meses a la Agencia Tributaria (AEAT) los datos relativos a las operaciones de sus clientes. Y será así sin discriminar la cuantía.

Por este motivo, los particulares están 'con la mosca detrás de la oreja'. Sin embargo, Hacienda ha emitido un comunicado aclarando a quién afecta la nueva medida. Y ha sido rotunda.

En concreto, ha dicho que “no deben declararse los bizums entre particulares. Sólo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España. Quedan así excluidos los cobros entre particulares”.

Foco de Hacienda

Con este cambio, lo que busca la AEAT es mantener un registro de las operaciones electrónicas. Una forma más de luchar contra el fraude.

Y pondrá el foco en aquellas operaciones relacionadas con actividades profesionales tanto en el IRPF como en el IVA o Sociedades.

¿En qué consiste la nueva información sobre Bizum a suministrar a la Agencia Tributaria? “A partir de febrero de 2026, las entidades financieras informarán mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales”, indican desde Hacienda.

Conviene recordar que esta modificación se aprobó en abril de 2025. “Desde entonces se ha mantenido un contacto permanente con las entidades financieras y se ha venido informando desde la Agencia Tributaria del alcance limitado de esta modificación en relación con los pagos con Bizum”, indican desde Hacienda.

¿Y cuál es la información que van a suministrar las entidades financieras? Por un lado, la identificación completa de losempresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de Bizum o sistemas equivalentes.

A ello habrá que añadir el número de comercio con el que operan, terminales de venta, importe mensual facturado con Bizum e identificación de las cuentas bancarias o de pago a través de las que se efectúen los cobros por parte de los empresarios y profesionales.

Por último, desde Hacienda remarcan que a los particulares la medida no les afecta: “Los bancos reportarán a la Agencia Tributaria información mensual acumulada de cada empresario o profesional, no se remitirá la información operación a operación”.