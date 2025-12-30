Una conductora alerta del riesgo de accidentes por la falta de visibilidad de la baliza V16: "Vi antes los 4 intermitentes"

Las claves nuevo Generado con IA A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar la baliza V16 en el vehículo para señalizar averías o accidentes. Silvia Sánchez, conductora madrileña, alerta sobre la baja visibilidad de la baliza V16 tras casi protagonizar un accidente en la M-30. Guardia Civil, bomberos y conductores advierten sobre la falta de visibilidad de la baliza V16 y recomiendan seguir usando los triángulos de emergencia. La DGT afirma que la baliza V16 sustituirá a los triángulos para evitar atropellos, y no llevarla a partir de la fecha señalada supondrá una multa de 80 euros.

Desde el 1 de enero de 2026 todos los conductores deberán llevar consigo la baliza V16 en su vehículo, una señal luminosa que ha generado diversas polémicas tanto por su precio como por su efectividad real para prevenir accidentes.

Silvia Sánchez es una joven conductora que ha ofrecido su opinión sobre estos nuevos dispositivos a raíz de una situación de riesgo que le ha ocurrido en primera persona cuando se incorporaba a la M-30 en Madrid.

De hecho, estuvo a punto de tener un accidente porque apenas veía la baliza del vehículo que estaba parado en el arcén. "Vi antes los cuatro intermitentes que la baliza y me puse un poco nerviosa por el tipo de frenado que tuve que hacer", revela en un vídeo que ha compartido con el Programa de Ana Rosa.

¿Adiós a los triángulos?

La escena fue así: "En una incorporación de la M-30, en curva, había un coche parado en el arcén, en la parte derecha, por donde yo salía con el coche. No tenía distancia de frenado con el coche cuando vi los cuatro intermitentes y no me pude incorporar al carril izquierdo porque había atasco".

Por suerte, pudo frenar a tiempo y todo quedó en un susto. Pero este es un ejemplo más del peligro que esconden unas señales que no terminan de convencer a la ciudadanía.

La Dirección General de Tráfico (DGT), en cambio, sostiene que va a servir como sustituto de los triángulos de emergencia a la hora de señalizar averías y accidentes. El objetivo de la entidad es evitar que entre 20 y 25 personas mueran atropelladas cada año en carretera después de bajarse de su vehículo.

Sin embargo, tanto la Guardia Civil de Tráfico, como bomberos y los propios conductores han advertido de la falta de visibilidad de la baliza V16 e instan a los ciudadanos a seguir utilizando los triángulos para reducir el riesgo de accidentes.

Multas de 80 euros

Desde el jueves 1 de enero será obligatorio llevar y usar una baliza V16 homologada que esté conectada a la plataforma DGT 3.0, convirtiéndose en el único dispositivo legal de preseñalización.

De este modo, si esta Nochevieja vuelves a casa en coche después de la cena, las uvas y la fiesta, deberás acordarte de coger antes de salir el nuevo dispositivo porque a la hora de regreso ya será obligatorio. Si no la has comprado todavía, te enfrentas a una multa de 80 euros.