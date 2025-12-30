‘Así canta nuestra tierra en Navidad’: cuando Sevilla convierte la música en esperanza

La Fundación Cajasol reúne a grandes artistas andaluces en una gala solidaria ya imprescindible en la Navidad andaluza.

Las claves nuevo Generado con IA El concierto 'Así canta nuestra tierra en Navidad' llenó el Teatro de la Maestranza de Sevilla, consolidándose como símbolo navideño andaluz. La recaudación íntegra del evento se destina a la Fundación Alalá, apoyando la integración social de niños y jóvenes a través del arte y la cultura. Participaron destacados artistas y coros como Cantores de Híspalis, Siempre Así, Paula Ramírez, y la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, bajo dirección de Manuel Marvizón. La gala fue un emotivo encuentro de tradición, música y solidaridad, con momentos destacados como la interpretación coral de 'Esto es Alalá' y la presentación de su disco número XLIII.

Hay noches que no se olvidan. Noches en las que la música no solo se escucha, sino que se siente; en las que cada nota lleva consigo una historia y cada aplauso es también un gesto de solidaridad. Una de esas noches volvió a vivirse en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con la celebración de Así canta nuestra tierra en Navidad, una de las citas más esperadas y queridas del calendario cultural andaluz.

El emblemático teatro sevillano se vistió de gala para acoger este concierto anual organizado por la Fundación Cajasol, que, una vez más, agotó todas sus entradas semanas antes de celebrarse. Y no es para menos: este evento se ha convertido en un auténtico símbolo de la Navidad en la capital andaluza, donde tradición, talento y compromiso social se dan la mano en una velada inolvidable.

Música con alma solidaria

Más allá del brillo artístico, Así canta nuestra tierra en Navidad tiene un corazón solidario que da sentido a todo el proyecto. La recaudación íntegra del concierto se destina a la Fundación Alalá, una entidad que trabaja desde hace años por la integración social de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través del arte, la educación, la cultura, el deporte y talleres como el de costura. Una labor silenciosa pero transformadora, que encuentra en esta gala un altavoz imprescindible.

La música, en este contexto, se convierte en una herramienta de cambio real. Cada villancico interpretado, cada coro sobre el escenario, contribuye directamente a mejorar la vida de niñas y niños que encuentran en el arte una oportunidad para construir un futuro distinto.

Un escenario lleno de talento

El cartel artístico de esta edición volvió a ser uno de sus grandes atractivos. Sobre el escenario del Maestranza se dieron cita nombres de la música y la cultura tan ilustres como Cantores de Híspalis, Siempre Así, César Cadaval, Ismael Jordi, Paula Ramírez, Celia Puntas, Natalia Calceteiro, María Toledo, la Flaka, Lucas Paulano, Julia Garrido y Milián Oneto, entre muchos otros.

A ellos se sumaron distintas formaciones corales: el Gospel Sound de Granada, el Coro del Colegio Entreolivos, el Coro de la Asociación de Amigos del Teatro Maestranza y la Escuela de Cante de la Fundación Alalá, con presencia tanto de Sevilla como de Jerez.

La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, bajo la dirección del maestro Francisco Javier Gutiérrez Juan, fue el pilar musical de toda la gala, sosteniendo cada actuación con una interpretación impecable y cargada de sensibilidad.

La dirección artística y de producción volvió a llevar la firma de Manuel Marvizón, alma y motor de este proyecto desde hace décadas.

Autoridades y personalidades en una noche especial

La velada contó también con una amplia representación institucional y social. Entre los asistentes se encontraban Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol; José María Pacheco, presidente de la Fundación Alalá; Soledad Cruz Guzmán, portavoz de Cultura del Partido Popular en el Congreso de los Diputados; Isabel Mayo, secretaria general de la Delegación del Gobierno en Andalucía; y Carlos Melero Claudio, teniente general jefe de la Fuerza Terrestre.

Junto a ellos, personalidades del mundo de la cultura y la comunicación como el periodista Carlos Herrera o el torero ‘El Litri’ quisieron arropar con su presencia una cita que ya es imprescindible en la Navidad sevillana.

Momentos que marcaron la velada

Presentado con cercanía y elegancia por la periodista Victoria Romero, el concierto ofreció una cuidada selección de villancicos tradicionales y composiciones originales. Momentos especialmente emotivos fueron la interpretación coral de Esto es Alalá, donde artistas y niños de la Fundación compartieron escenario, simbolizando el verdadero espíritu de la noche.

También brillaron piezas como Ángeles cantando están, interpretada por Paula Ramírez e Ismael Jordi; El sentido de la Navidad, con Siempre Así; Una manera de amar, a cargo de Milián Oneto; Que no haya soledad en esta Navidad, en la voz de Paula Ramírez; o De Triana a Belén, con la participación de toda la familia Míguez. El grupo Gospel Sound Granada levantó al público con sus versiones de Joy to the world y Jesus brought me out, cargadas de fuerza y emoción.

Una tradición que sigue creciendo

El concierto sirvió además para presentar el disco número XLIII de Así canta nuestra tierra en Navidad, un proyecto musical impulsado por la Fundación Cajasol desde 1982 y que forma ya parte del imaginario colectivo navideño de Andalucía. Décadas después, la iniciativa sigue viva, renovándose con nuevas generaciones de artistas que aportan frescura sin perder la esencia.

El éxito de esta edición reafirma el compromiso de la Fundación Cajasol con la cultura, las tradiciones andaluzas y la acción social. Demuestra, una vez más, que cuando la música se pone al servicio de una causa justa, es capaz de emocionar, unir y transformar.