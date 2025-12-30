Ana, limpiadora española en Suiza: “En la entrevista, ensuciaron el baño y me dijeron de limpiarlo en 20 minutos"

Las claves nuevo Generado con IA Ana Marina Lasso, joven española, emigró a Suiza por las dificultades laborales y económicas en España. Durante una entrevista para un trabajo de limpiadora en Suiza, le pidieron limpiar un baño ensuciado a propósito en 20 minutos para evaluarla. Ana compaginó varios empleos en Suiza, donde afirma que el salario de limpiadora supera al de un ingeniero en España. En Suiza, Ana llegó a cobrar 28 francos suizos (más de 30 euros) por hora de limpieza, alcanzando unos 2.400 euros mensuales.

El constante aumento del coste de vida, el desestructurado mercado laboral y los salarios precarios han llevado a que cada vez más jóvenes españoles decidan establecerse en el extranjero.

La situación económica del país ha llevado a que miles de jóvenes vean imposible crear un futuro en España, ya que se enfrentan a salarios que no van acorde a los precios de bienes básicos como la vivienda; tanto es así que la edad de emancipación se sitúa en los 30 años.

Ana Marina Lasso es una de estas jóvenes que decidió construir su futuro fuera de España. Viviendo en Suiza la joven, tras pasar por muchos trabajos, ha conseguido crear una buena vida en este país; así lo cuenta en su canal de TikTok (@anamarinalasso).

Sin embargo, antes de llegar a dedicarse a su trabajo soñado, tuvo que trabajar en otros miles de sectores para ganarse la vida.

Uno de estos fue el de la limpieza, donde acotó que vivió una situación sumamente insólita en una entrevista de trabajo donde optaron por ponerla a prueba.

"¿Esto qué es el Grand Prix?"

La joven comenzó señalando que la entrevista era para una empresa de limpieza en el país y que, durante la misma, le hicieron una extraña petición.

"Me dijeron que 'te vamos a hacer una prueba de limpieza. Espérate que voy a ensuciar el baño, ahora vengo y lo tienes que limpiar en 20 minutos'", recordó la joven andaluza.

Tras escuchar la prueba, Lasso quedó atónita y comentó en el vídeo con tono irónico: "Pero ¿Esto qué es el Grand Prix?".

La joven también comentó que era pluriempleada y compaginaba varios empleos, ya que le proporcionaba flexibilidad, motivo por el cual había elegido trabajar en dicha empresa de limpieza, que ya era su tercer trabajo.

"Lo que pasa es que nueve horas en el mismo sitio, cinco días a la semana, sinceramente, para eso prefiero morir", comentó sarcásticamente la andaluza.

Así, la joven enseñó cómo era su uniforme, que consistía en un chubasquero y unas camisetas, las cuales definió como "espantosas".

En otro vídeo confesó que "cobra más una limpiadora en Suiza que un ingeniero en España". Lo cierto es que es un trabajo bien remunerado en este país sobre todo porque tanto la limpieza como la hostelería son sectores donde se puede trabajar sin saber el idioma.

De esta forma, la joven explicó que existen varios trabajos dentro de este sector: "Desde limpieza de fábricas, limpieza de tiendas hasta limpieza en casas de particulares, que es la que personalmente me gusta más".

Así expresó que cobra su salario por servicio; es decir: "Me contratan por tres o cuatro horas, hago lo que el cliente quiera y me pagan esas horas".

"Yo por cada hora que trabajo, cobro 28 francos suizos (30,14 euros)", calculó la joven. De esta manera expuso que por limpiar una vivienda por cuatro horas le pagaron 112 francos suizos (120,54 euros).

Asumiendo que la limpiadora trabaje cinco días a la semana en dicho oficio, su salario mensual rondaría los 2.400 euros.

A pesar de sus buenos salarios, Ana Marina Lasso actualmente es autónoma en Suiza y se dedica a crear contenido para distintas empresas, lo que, según comentó en vídeos de su canal, era el trabajo que tenía como objetivo.