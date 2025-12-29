Gonzalo Bernardos, economista: “El porcentaje de bajas por problemas mentales en menores de 34 años es del 30%”

Las claves nuevo Generado con IA El absentismo laboral en España ha aumentado un 59,4% desde 2018, superando la media europea. El 30% de las bajas laborales entre menores de 34 años se deben a problemas de salud mental, frente al 6% en mayores de 55 años. Gonzalo Bernardos atribuye el aumento del absentismo a la facilidad para encontrar empleo y al incremento de problemas mentales entre los jóvenes. Bernardos señala una diferencia generacional: los jóvenes abandonan más fácilmente sus empleos por desmotivación o estrés, mientras que los mayores, pese a problemas, siguen acudiendo al trabajo.

El absentismo laboral se ha convertido en la pesadilla de todos los empresarios españoles. Tanto es así que, desde el 2018, las bajas han aumentado un 59,4%, situando así la tasa de faltas al trabajo por encima de la media de la Unión Europea.

Esta tendencia no solo responde a un cambio en el mercado desde la crisis del 2008, sino también a una crisis de salud mental entre la población joven, que acumula hasta el 30% de las bajas de este tipo.

Con esto, el economista Gonzalo Bernardos habló de este problema en el programa Más Vale Tarde y lo atribuyó a un profundo cambio generacional, donde la población joven es más propensa a abandonar sus puestos de trabajo.

El gran problema del absentismo

El economista quiso basar su opinión sobre si hay mucho absentismo laboral injustificado en los datos: "Si miramos las cifras, vemos que desde el 2018 las faltas al trabajo han aumentado un 59,4%".

"En segundo lugar, vemos que tenemos una tasa de absentismo superior a la Unión Europea, entonces el diagnóstico es bastante sencillo", sentenció Bernardos.

Con esto, explicó que una de las razones detrás de este aumento en el absentismo laboral es "la facilidad de encontrar empleo". Así señaló que, por ejemplo, entre los años 2008 y 2013, "el absentismo se hundió".

La segunda razón que atribuye el economista como causante de este fenómeno son las enfermedades mentales, ya que "han aumentado muchísimo los problemas entre los jóvenes".

"Este dato me parece importante: el porcentaje de bajas de larga duración por problemas mentales entre los menores de 34 años es del 30%; en personas de entre 55 y 64 años es del 6%", expuso Bernardos.

Estas cifras llevan al economista a una conclusión definitiva: "Hay motivos coyunturales relacionados con el mercado de trabajo y también motivos médicos relacionados con el trabajo".

La salud mental de los jóvenes

Bernardos también se aventuró a hacer una radiografía de los jóvenes españoles tratando de explicar el motivo por el cual sufren de tantos problemas a nivel mental: "La vida ha cambiado y los jóvenes de ahora no son los mismos que cuando yo tenía 20 años".

"La situación de partida es que tienen una situación mucho más acomodada; las perspectivas de un proyecto a futuro no son a los 25 años, sino a los 35 años", resaltó el economista.

Al haberse alargado este tiempo, explicó Bernardos que la consecuencia directa es que "si no están cómodos en una empresa, si no les gusta lo que ofrecen, si los jefes no los motivan, lo dejan, se estresan, se marchan y tienen problemas".

Sin embargo, confesó que "no es culpa de ellos; es culpa de nosotros, los mayores, que los hemos cuidado muchísimo, entre algodones, y esto ha provocado que ante cualquier inconveniente desistan".

A pesar de esto, los jóvenes no son los únicos con problemas de tipo mental; los mayores también. Así reveló que "cualquier farmacéutico te dirá que muchos mayores de 50 años recurren a las pastillas para hacer una vida normal".

No obstante, la principal diferencia entre ambos perfiles, según Bernardos, es que "estos, aunque tengan problemas, porque tienen otra cultura y los tiempos han cambiado, van al trabajo".

"Y esto explica la diferencia, porque está demostrado que cuantos más años tienes, más problemas de cabeza y físicos tienes", comentó el economista.

Así concluyó señalando una diferencia entre ambas generaciones: "No es lo mismo tener que mantener una familia que mantener a ti solo o incluso depender de tus padres".