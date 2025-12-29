Carolina, albañila, sobre la falta de mujeres en la obra: "Una peluquera gana 1.000€ y en la construcción haces 100€ al día"

Imagen de archivo de un albañil y una imagen de Carolina. Freepik

De acuerdo con el Observatorio Industrial de la Construcción, las mujeres constituyen solo el 11,2% de quienes trabajan en este sector, lo que refleja el marcado predominio masculino de esta profesión.

Por esta razón, cada mujer que se dedica a la albañilería llama la atención: su trayectoria no solo desafía los estereotipos, sino que también abre oportunidades para que otras sigan su ejemplo y se acerquen a una mayor igualdad en el ámbito de la construcción.

Un claro ejemplo es Carolina, quien, aunque proviene del mundo de la informática, decidió dar un paso adelante y desarrollarse profesionalmente en la construcción.

Albañilas al poder

El sector de la construcción vive actualmente su ocaso. Es una profesión que ha sufrido un inmenso envejecimiento en los últimos años. De hecho, en España el 55% de los profesionales obreros son mayores de 45 años.

No atrae a los jóvenes y frente a su distanciamiento y falta de interés, las mujeres ven abrirse un camino para poder dedicarse a la albañilería.

Precisamente una de ellas es Carolina. Una mujer que ha contado, en un vídeo de la cuenta de TikTok @Ellaconstruye, cómo dedicarse a la construcción es una posibilidad para las mujeres.

"Las mujeres, al no tener una profesión definida, suelen mirar hacia trabajos tradicionalmente femeninos como enfermería, peluquería, estética… y nos perdemos otras oportunidades", asegura la mujer.

Además, era muy crítica con cómo en la construcción pueden encontrar mejores condiciones que en otras profesiones: "En el mundo de la construcción, especialmente en zonas costeras, se paga muy bien. No tenemos limitaciones para acceder a esos empleos. Una peluquera puede ganar 1.000 € al mes, mientras que alicatando se pueden ganar 100 € al día".

El caso de Carolina es muy particular, dado que ella antes se dedicaba a la informática. "Llevo 16 años en la misma empresa y 23 años dedicada a este sector. Pero a nivel personal, como hobby, he hecho muchas reformas. Me he inscrito en un curso para formarme en toda la parte técnica y poder desarrollar esta actividad de forma profesional", contaba la mujer.

También animaba a las mujeres a dedicarse a este sector pese a los estigmas sociales: "Creo que es fundamental que, desde el mundo femenino, veamos la construcción como una posibilidad laboral real. Hasta ahora ha estado más ligada al género masculino, pero no tiene por qué ser así".

"Ya no estamos picando piedra. Hoy en día existen herramientas que facilitan las tareas más duras, y no tenemos limitaciones físicas que nos impidan hacerlo", afirmaba la alicatadora.

Eso no es todo, dado que también tenía un mensaje para los hombres de la construcción. "Les animo a que se tecnifiquen, a que aprendan a hacer las cosas correctamente", indicaba.

"Incluso quienes ya trabajan alicatando, porque aquí nos están enseñando muchas técnicas que, en la práctica, no se aplican bien. Se alicata mal", señaló Carolina. "En resumen, creo que todos deberíamos formarnos más, y las mujeres, en especial, debemos integrarnos plenamente en el mundo laboral de la construcción".

Lo que está claro es que cada vez se rompen más barreras para que las mujeres puedan dedicarse a otras profesiones en las que antes era raro verlas. Más opciones y variedad laboral que abre paso a una sociedad más equitativa e igualitaria.