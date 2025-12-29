Carlos, investigador privado, sobre las bajas laborales en Navidad: “Empalman los festivos con los días posteriores"

Las claves nuevo Generado con IA El absentismo laboral en España ha alcanzado cifras preocupantes, con 1,5 millones de trabajadores ausentes cada día, especialmente en el periodo navideño. Según el investigador privado Carlos García, el 90% de sus casos provienen de sospechas empresariales sobre bajas laborales solicitadas en estas fechas. La hostelería es uno de los sectores más afectados, obligando a contratar personal no cualificado y a soportar el coste doble de salarios durante las bajas. Las bajas laborales en Navidad han aumentado un 60% en los últimos seis años, influidas tanto por enfermedades estacionales como por posibles fraudes para prolongar las vacaciones.

El absentismo laboral está llegando a cifras cada vez más preocupantes. Según el Observatorio de Recursos Humanos, en el segundo trimestre de 2025 ha alcanzado su nivel más alto desde 2022. En total, hay un 1,5 millones de trabajadores ausentes cada día.

Las bajas laborales, según algunos empresarios, se disparan en estas fechas navideñas. Es cierto que ha habido una oleada de gripe que ha golpeado a muchos españoles. Sin embargo, otros apuntan a que las vacaciones de Navidad tienen algo que ver.

Según el investigador privado Carlos García, el 90% de de casos o de procesos que se tratan en su compañía son sospechas que tienen los empresarios sobre las bajas laborales que han solicitado sus empleados. Además, él cree que en muchos casos "empalman los festivos con los días posteriores" mediante la incapacidad temporal.

Los hosteleros, desesperados

Explica, en el Programa de Ana Rosa, que uno de los sectores donde más casos de absentismo laboral de dudosa justificación hay es en la hostelería, clave en un momento del año con tanto consumo como en las fiestas navideñas.

"Si tú eres empresario y tienes cinco personas trabajando en un restaurante y dos se dan de baja, tienes que contratar a dos personas más mientras que, en paralelo, sigues costeando el contrato de los trabajadores con incapacidad temporal", expone el detective.

Según la legislación, desde el cuarto hasta el decimoquinto día de la baja, la empresa se hace cargo del 60% de la base reguladora. Por lo tanto, en las dos semanas de campaña navideña, supone pagar gran parte de su salario y, a su vez, el sueldo del nuevo trabajador.

Un empleado que es contratado con urgencia para poder seguir manteniendo abierto el bar o el restaurante. Esta prisa en la contratación, para sustituir rápidamente al trabajador enfermo, provoca que sea difícil encontrar a alguien con experiencia y cualificado.

Por ello, Carlos destaca que, en este contexto,"en la hostelería tienen que contratar a personas que no están preparadas" para salir adelante, provocando un gran perjuicio en el empleador.

En España, en los últimos seis años, las bajas laborales se han disparado un 60% en Navidad, datos que apuntan a la influencia del invierno en el auge de las enfermedades o en hacer la trampa para no trabajar en estos días de celebraciones.