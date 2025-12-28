Lexis, dueño de un negocio de lavanderías autoservicio: "Con 5 máquinas gano 4.000 euros de media al mes"

Las claves nuevo Generado con IA Lexis, dueño de dos lavanderías autoservicio, comparte que con solo cinco máquinas logra una facturación media mensual de entre 3.500 y 4.000 euros. Contrario a lo que recomiendan algunas franquicias, Lexis demuestra que es posible obtener buenos resultados con negocios pequeños, pese a que le recomendaban al menos nueve o diez máquinas para ser rentable. En algunos meses, como marzo, su lavandería llegó a facturar hasta 5.500 euros, superando las expectativas del sector para este tipo de locales. Lexis destaca la importancia de informarse bien antes de emprender y no dejarse llevar por las opiniones interesadas de quienes quieren vender sus propias franquicias.

En los últimos años, las lavanderías se han vuelto una tendencia entre quienes no cuentan con el espacio o el tiempo necesario para lavar la ropa en casa. Sin embargo, la duda surge cuando sale la conversación de si realmente son un negocio rentable.

Lexis, dueño de dos locales de lavadoras autoservicio, cuenta su experiencia a diario a través de su perfil de Tiktok, exponiendo incluso los números reales de su negocio.

"Esto es lo que ha ganado nuestra lavandería autoservicio... una lavandería pequeñita que tenemos con cinco máquinas", comienza explicando.

Y es que el joven emprendedor compartió estos datos porque, como muchos le dijeron después de un vídeo publicado con anterioridad, "no es tan importante lo que haces en un día, sino lo importante es lo que consigues hacer en un mes entero", relata.

Sin embargo, este emprendedor no hace las cosas sin pensar, y antes de montar su segunda lavandería, quiso informarse bien y habló con varias franquicias, sorprendiéndose enormemente.

Le dijeron que "ellos no montaban lavanderías de cinco máquinas porque no eran rentables", y que la mayoría "estaban haciendo sobre unos 2.000 euros y que eso no era rentable". Según una de esas empresas, para que el negocio funcionara había que instalar "mínimo nueve o 10 máquinas".

Una afirmación que Lexis no entendía muy bien, ya que él ya tenía una lavandería pequeña que funcionaba mejor de lo que le contaban. Pero aun así, siguió escuchando.

Cuando les comentó que su local "estaba facturando 3.000, 3.000 y algo", la reacción fue inmediata: "¡Qué barbaridad!, ¿en serio?. Esto es algo muy muy raro", comenta.

Pero a él no le extrañaba. El empresario le explicó que marzo cerró con 5.500 euros de facturación. Justo el tipo de cifra que le decían que era imposible conseguir con solo cinco máquinas.

Y es que aunque no todos los meses son así, reconoce que mantiene una media estable que "en mi caso estaría entre 3.500 y 4.000 euros al mes", confiesa en sus comentarios.

Es por ello, que el joven siguió con su idea y montó la segunda lavandería, con la que ha hecho crecer su negocio hasta el punto de que está a tan solo unos meses de abrir una tercera.

Y es que al final, tal y como asegura Lexis en su perfil, lo importante a la hora de emprender es informarse bien y no quedarse con una sola opinión, ya que como recuerda a todos sus seguidores, "cuando busquéis información… no os creáis lo primero que os cuentan porque os quieren vender lo suyo", concluye.