José Elías, empresario: “Por cada supermercado que abro invierto 300.000 €, contrato a 4 personas y el 7 % estarán de baja”

Las claves nuevo Generado con IA José Elías Navarro, dueño de supermercados La Sirena, explica que abrir cada tienda cuesta 300.000 euros e implica contratar a cuatro personas. El empresario destaca que, aunque cada supermercado solo genera 30.000 euros de beneficio anual, la suma de sus 300 tiendas le aporta unos 9 millones de euros al año. Elías subraya los riesgos de emprender: calcula que una de cada diez tiendas cierra y que el 7% de la plantilla está de baja, asumiendo igualmente los salarios. Defiende que detrás de cada euro de beneficio hay riesgo, estrés y decisiones difíciles, y critica a quienes piensan que los empresarios ganan demasiado sin conocer las dificultades.

José Elías Navarro es un conocido empresario español multimillonario. Es dueño de supermercados La Sirena y, además, es accionista mayoritario de múltiples empresas.

Gracias a su amplia presencia en redes sociales y sus dos podcasts Búscate la Vida, con Eric Ponce, y Un café Incapto con José, también es uno de los empresarios más mediáticos.

En esta ocasión, aprovechó para compartir en su red social LinkedIn, un comentario detallando cuánto cuesta realmente un supermercado La Sirena recalcando que el beneficio, que lo ha llevado hasta donde se encuentra hoy, siempre va acompañado de riesgo y "decisiones difíciles".

El riesgo de emprender

"Si tuvieras 300.000 euros ahorrados, ¿Los invertirías en un negocio que gana 30.000 euros al año?", comenzó su comentario Navarro planteando lo evidente: "Montar un supermercado La Sirena cuesta 300.000 euros, y solo me deja 30.000 euros de beneficio al año".

La mayoría de las personas responde a la pregunta inicial que no invertiría esa cantidad de dinero en un negocio que posiblemente no le daría un beneficio anual superior a la inversión inicial.

"Con esos 300.000 euros podrías comprarte un piso, dormir tranquilo y no tener a nadie a tu cargo", expuso el empresario español.

El empresario confesó que entiende que una persona no haga este tipo de inversión porque supone un riesgo importante que aprovechó para mostrarlo en cifras.

"En mi caso, por cada supermercado que abro invierto 300.000 euros, contrato a cuatro personas, sé que una de cada diez tiendas acabará cerrando y que, de media, el 7% de los empleados estará de baja y seguiré pagando sus sueldos", calculó Navarro.

Admitió que "cuando lo explicas así, muchos entienden el riesgo". Sin embargo, explicó que se percibe como un riesgo, hasta que "se hacen los números".

Si se hacen los cálculos, si cada supermercado son 30.000 euros de beneficios y hay alrededor de 300 La Sirena en España, esto al final supone un beneficio de 9 millones de euros al año.

"Entonces te sueltan: ¿Para qué necesitas ganar tanto dinero? Pues para poder asumir 300 inversiones de 300.000 euros, gestionar a 1.200 personas y resolver 300 problemas distintos cada día", explicó el dueño de La Sirena.

Con esto, dejó claro que "detrás de cada euro de beneficio hay riesgo, estrés y decisiones difíciles". El empresario es fiel seguidor de esta ideología: hay que arriesgar para ganar.

En su caso sus riesgos han prosperado y dado beneficios, pero esto ha sido gracias a que ha optado por ponerse en esa situación.

Por ello también recalcó que muchas veces aquellos que critican a empresarios como él que han conseguido grandes fortunas, realmente "no tienen idea".

"Cuando alguien dice que los empresarios ganamos demasiado, yo pienso lo mismo siempre: No tienen ni idea de lo que cuesta mantener todo esto en pie", concluyó su comentario Navarro.