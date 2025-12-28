Javier Sanz (41), autónomo con 10.000 € de nómina, estalla: "Me quitan 4.100 € al mes y me quedarán 930 de pensión"

Las claves nuevo Generado con IA Javier Sanz, conocido como 'JaviZone', denuncia la elevada carga fiscal que soportan los autónomos en España, incluso con ingresos mensuales de 10.000 euros. A pesar de tener deducciones por residencia en Madrid y por tener tres hijos, Sanz afirma que pierde 4.100 euros al mes entre IRPF y cuota de autónomos. Tras cotizar 37 años, Sanz estima que su pensión será de solo 930 euros mensuales, lo que considera una falta de reconocimiento al esfuerzo de los autónomos. Sanz critica el sistema actual y desaconseja emprender en España debido a la presión fiscal y las bajas prestaciones futuras para los autónomos.

Javier Sanz, más conocido como 'JaviZone' en redes, vuelve a poner el foco en la situación límite que viven los autónomos en España, donde trabajar duro no siempre se traduce en ganancias reales.

Según él, emprender no es tarea fácil: incluso con ingresos cercanos a los 10.000 euros al mes, los impuestos y las cotizaciones devoran gran parte de las ganancias, dejando claro que ser tu propio jefe no siempre equivale a tener libertad financiera.

"Si estás pensando en emprender, abrir tu negocio, ser autónomo o hacer una empresa, piénsatelo dos veces y mi consejo es que te vayas", afirma, dejando claro su descontento con lo que considera un modelo poco favorable para quienes deciden crear su propio proyecto.

Una política fiscal injusta

Sanz explica con detalle lo que significa tener una nómina elevada siendo autónomo: "Tengo una nómina de 10.000 euros al mes... Se me van 3.700 euros vía IRPF y eso que tengo deducciones por estar en Madrid y por tener tres hijos".

"Aparte de los 3.700 euros, tengo que pagar 400 euros de autónomo por ser el administrador de mi sociedad, es decir, me quitan 4.100 euros al mes", añade.

El resultado, dice, es que de los 10.000 euros iniciales, le quedan 5.900 limpios.

Pero lo que más le indigna no es solo la alta carga impositiva, sino el rendimiento que obtendrá en el futuro por sus años de cotización.

"Cotizando 37 años me van a quedar 930 euros de pensión porque cotizo para autónomos a pesar de todo lo que me quitan en IRPF", denuncia.

Para Sanz, el problema de fondo es un sistema que no reconoce adecuadamente el esfuerzo de quienes generan empleo y riqueza.

"La vergüenza de los autónomos es que encima cotizamos por autónomos... 900 y pico euros me van a quedar", apunta.

Además, compara su situación con la de quienes perciben pensiones no contributivas: "Alguien que no ha contribuido en su vida y lleva diez años en España tiene una pensión no contributiva de 500 y pico pavos".

Su mensaje final es claro y contundente. Con un tono crítico, insiste: "Si estás a punto de emprender, piénsatelo dos veces, porque si no, esta señora de atrás (María Jesús Montero) y los que vengan te van a expoliar".