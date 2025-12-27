Emanuele, fontanero italiano, sobre su sueldo en España: "Gano más de 1.000€ al día, estoy desbordado de trabajo"

Las claves nuevo Generado con IA Emanuele Armeni, fontanero italiano en Valencia, factura más de 1.000 euros al día y llega a superar los 2.000 en jornadas de mucho trabajo. Desde que dejó la hostelería, Emanuele trabaja 12 horas diarias y está desbordado por la alta demanda de profesionales en su sector. En España existen más de 15.000 vacantes en oficios técnicos y la fontanería se ha encarecido un 10% en el último año por la escasez de profesionales. Emanuele planea impartir un curso práctico de fontanería básica en Valencia para quienes buscan una salida laboral rápida y asequible.

Llegó a España en 2017 buscando un cambio. Emanuele Armeni Moccia, italiano de nacimiento y valenciano de adopción, cambió la pizza por las tuberías.

Desde entonces, su vida ha dado un giro completo. "Decidí dejar la hostelería para dedicarme a algo que tuviera más estabilidad. Quería aprender un oficio que me garantizara trabajo", explica en su cuenta de TikTok.

Hoy, Emanuele es fontanero autónomo y trabaja, literalmente, sin descanso. "Podemos ganar 1.000 euros al día, incluso más", asegura a sus seguidores.

El fontanero confiesa que incluso algunos días sobrepasa los 2.000 euros. "He llegado a facturar 2.400 o 2.500 en un día", explica, aunque puntualiza que "la ganancia hay que descontarla de muchos gastos".

Detrás de esas cifras hay jornadas agotadoras. "Trabajo doce horas al día, no doy abasto. La gente me llama y tengo que decirles que puedo ir en tres o cuatro días. Estoy desbordado de trabajo", cuenta.

"Somos pocos y nos necesitan"

No es un caso aislado. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en España hay más de 15.000 vacantes sin cubrir en los sectores técnicos y de mantenimiento.

Los oficios manuales, lejos de perder valor, vuelven a ser una oportunidad laboral sólida. Sin embargo, el único problema, según Emanuele, "no hay suficientes profesionales".

"La fontanería es una necesidad básica. No puedes vivir sin agua corriente. Cuando se rompe algo hay que repararlo rápido. Es oferta y demanda. Somos pocos y nos necesitan", confiesa.

Su diagnóstico coincide con el del Ministerio de Educación, que en su último informe sobre formación profesional advierte de que España necesita más técnicos cualificados en energía, construcción y mantenimiento industrial.

En paralelo, los servicios de fontanería y calefacción se han encarecido un 10% en el último año, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), impulsados por la escasez de profesionales.

Consciente de esa falta de mano de obra, Emanuele quiere dar el siguiente paso: enseñar lo que sabe. "Mucha gente me ha pedido clases de fontanería", explica.

"Estoy hablando con una escuela aquí en Valencia para montar un curso práctico de dos meses solo de fontanería básica. Yo pongo las herramientas y enseñamos lo esencial para empezar a trabajar", detalla.

Su propuesta está pensada para quienes buscan una salida laboral rápida y asequible. "No podéis salir de aquí diciendo que sois fontaneros, pero si le damos caña, podéis aprender lo más rápido posible para entrar a trabajar en empresas", señala.