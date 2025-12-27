David, dueño de un negocio de videojuegos, sobre su empresa de 50 millones de euros: "Un fondo adquirió el 50%"

Las claves nuevo Generado con IA David Díaz fundó Torneum, una empresa de videojuegos valorada en 50 millones de euros, que nació de su pasión por los juegos y la falta de apoyo a jugadores talentosos. Torneum permite que usuarios puedan vivir de los videojuegos sin necesidad de tener una gran base de seguidores, con más de un millón de usuarios registrados y crecimiento internacional. La plataforma fue desarrollada íntegramente desde cero y David, como CEO, supervisa todos los departamentos, aunque un fondo andorrano adquirió más del 50% de la empresa. Torneum planea expandirse a México y Estados Unidos, consolidándose como un referente para quienes buscan profesionalizarse en los videojuegos.

David Díaz empezó como muchos, jugando desde su habitación, rodeado de pantallas y cables.

Pero lo que para la mayoría era un hobby, para él se convirtió en la base de un proyecto que hoy se ha convertido en uno de los ejemplos de toda la industria.

Y es que lo que muy pocos imaginaron es que aquel chico que organizaba partidas desde su habitación acabaría liderando una empresa que hoy "está valorada en 50 millones de euros".

Todo comenzó cuando David se dio cuenta de que muchos jugadores con talento no podían vivir de esto porque no tenían apoyo suficiente en redes. Por eso decidió crear un espacio donde cualquiera pudiera competir y ganar dinero según su habilidad.

Su objetivo siempre fue "dar la oportunidad a usuarios que puedan vivir de los videojuegos sin necesidad de tener una gran base de fans que lo sostenga". Con el tiempo, esa meta empezó a cumplirse y, como él mismo afirma en su canal de YouTube, "hay muchas personas que ya están viviendo de Torneum de jugar videojuegos".

Y es que la empresa ha logrado su valoración millonaria gracias a varios factores, pero uno de los más importantes es su comunidad.

Torneum cuenta con más de un millón de "usuarios registrados únicos", además de una base sólida de jugadores activos cada mes. A eso se suman sus planes de crecimiento en otros países y un punto clave: su tecnología.

Nada en la plataforma es reciclado ni comprado. David aclara que no es un "copy paste", ya que todo —la web, los torneos y el matchmaking— fue creado "desde cero". Este desarrollo requirió tiempo, inversión y un equipo capaz de construir un sistema completamente propio.

Dentro de la compañía, David no actúa como simple fundador. Hoy ocupa el cargo de CEO y se define como "la pieza de unión entre todos y cada uno de los departamentos".

Supervisa el funcionamiento del área financiera, el equipo de árbitros, que sigue usando "el factor humano" para resolver disputas, y los equipos de marketing y diseño. Los ingenieros, por su parte, trabajan en remoto desde diferentes países.

Aunque ya no posee la mayoría de la empresa, sigue siendo parte importante del proyecto. Un fondo de inversión andorrano adquirió "más del 50% por lo que ellos tienen el control de la empresa", pero David conserva sus acciones.

De esta manera, si algún día Torneum se vendiera, recibiría "la parte proporcional en base a la cantidad de acciones que yo tenga en mi poder".

Así, con la vista puesta en expandirse a México y Estados Unidos, Torneum sigue creciendo, mientras inspira a miles de jugadores que buscan vivir de lo que aman.