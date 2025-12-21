Gonzalo Bernardos, economista: "En España hay casas por 80.000 euros que pueden ser tu mejor plan de pensiones"

Las claves nuevo Generado con IA El economista Gonzalo Bernardos afirma que en España existen viviendas desde 80.000 euros que pueden convertirse en un buen plan de pensiones. El precio de la vivienda ha aumentado un 12,7% en el segundo trimestre del año, dificultando el acceso, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Bernardos sostiene que el problema principal es la falta de ahorro previo y destaca que en muchas zonas de España la cuota hipotecaria es inferior al alquiler. Expertos piden medidas para regular los precios y facilitar la compra de la primera vivienda, dado el desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado inmobiliario.

La situación de la vivienda en España se ha convertido en uno de los mayores problemas sociales en los últimos años, con una tendencia al alza en los precios de compra y de alquiler que imposibilitan que muchas personas puedan acceder a una vivienda joven.

Este problema, que es aún mayor en los más jóvenes, se da en mayor medida en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda ha aumentado un 12,7% en el segundo trimestre del año.

Más allá de la subida en los precios, otro gran problema es que los salarios, aunque han crecido, no lo han hecho al mismo ritmo que el mercado inmobiliario, lo que, sumado a la falta de vivienda pública y social y el auge de las plataformas de alquiler vacacional, hacen que el problema se acreciente.

A esta situación se ha referido el economista Gonzalo Bernardos en el programa de televisión LaSexta Xplica, donde ha debatido, entre otros, con la asesora financiera y experta en hipotecas Montserrat Cespedosa.

Cuando esta última aseguró que la inversión inmobiliaria ya no era tan rentable como antes y que existía un cambio de tendencia que "ha frenado el volumen de compraventa", Bernardos no dudó en replicarle.

En este sentido, le indicó que se estaba basando en datos del último mes y que "habría que ver la tendencia", ya que "la tendencia de todo el año es espectacular en aumento de ventas".

El problema al comprar vivienda

Cespedosa insistía en que se ha llegado a un punto en el que "la gente no puede comprar" y que, las opciones que hay, en muchos casos, tienen condiciones que no satisfacen a los posibles compradores.

"Porque un cuarto sin ascensor a reformar por 350.000 euros no lo compra nadie porque eso nunca lo valdrá", explicó la asesora financiera, mientras que Gonzalo Bernardos quiso apuntar que no todas las viviendas tienen un coste tan elevado.

En su opinión, el gran problema que existe en gran parte de España no es ese, ya que considera que, con dos salarios mínimos, en la mayoría del país "se puede comprar una vivienda porque pagan menos de cuota hipotecaria que de alquiler".

Según el economista, lo que sucede es que los españoles "no tienen ahorro previo", al mismo tiempo que destacó: "Estamos siempre pensando en Barcelona y Madrid, pero hay muchas viviendas en España por 100.000-120.000 euros y hasta por 80.000. Y, en Zafra, por 30.000 euros".

La recomendación de Gonzalo Bernardos

En el mismo debate, el economista fue claro con respecto a la inversión inmobiliaria y quiso dar un consejo a la audiencia: "Hagan lo posible por comprar una vivienda", y lo justifica asegurando que "en España hay casas por 80.000 euros que pueden ser tu mejor plan de pensiones".

Gonzalo Bernardos hizo hincapié en que las pensiones en el futuro no van a ser tan generosas como actualmente, y es por ello por lo que comprar un inmueble puede ser la mejor opción pensando en el futuro.

Por su parte, Cespedosa insistía en la importancia de que se tomen medidas para regular los precios, con una reforma fiscal urgente que beneficie la compra de la primera vivienda y se facilite, de esta manera, el acceso cada vez más complejo al mercado inmobiliario.

Situación del mercado de compraventa

Aquellas personas que estén interesadas en comprar un inmueble próximamente deben tener una idea clara del contexto inmobiliario y tomar decisiones informadas, para lo cual hay varios aspectos que deben tenerse en cuenta y ser valorados.

Según los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, el metro cuadrado se situó en los 2.756 euros en septiembre, lo que supuso una subida anual del 17% y un incremento trimestral del 3,1%.

Estos datos demuestran que el precio de la vivienda sigue al alza, como consecuencia del desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda. Si bien en el conjunto del país los precios se encuentran ligeramente por debajo de los máximos del año 2007, hay algunas ciudades en las que ya se ha superado.

La subida del precio del metro cuadrado supone que hoy en día comprar es cada vez más caro, dificultando el acceso a inmuebles en propiedad a gran parte de la ciudadanía, y en especial a jóvenes y familias con menores ingresos.

En cuanto al tipo de interés de referencia del BCE, se mantiene en el 2%, mientras que el euríbor registra incrementos puntuales, situándose el índice a 12 meses de septiembre de 2025 en un 2,175%.

La fluctuación de los tipos de interés y el euríbor afectan a la oferta de hipotecas e implica que haya un abaratamiento o encarecimiento de las hipotecas de aquellas personas que tienen contratados préstamos a tipo variable y afronten la revisión de su hipoteca.

Por otro lado, si tenemos en cuenta los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en julio de 2025 se registraron un total de 64.730 operaciones de compraventa, el segundo mejor dato desde el año 2007.

Se refleja de esta manera que el mercado inmobiliario mantiene un ritmo de actividad muy elevado, incluso durante los meses estivales, lo que deja claro que existe una demanda y que no hay suficiente oferta como para poder satisfacer la misma.