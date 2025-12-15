Rubén, propietario de 200 viviendas: "En 2026 las voy a vender todas, no es tan rentable y el clima social no me gusta"

Montaje con una imagen de Rubén y una imagen de archivo de una vivienda. Freepik

España vive un serio problema inmobiliario que imposibilita que muchas personas puedan acceder a una vivienda digna tanto en alquiler como en venta.

La principal razón de esta situación es la falta de oferta, lo que ha provocado que se perciba un rechazo generalizado frente a los inversores inmobiliarios a los que se cataloga como especuladores.

De tal manera, uno de estos inversores es Rubén Zaballos, un propietario de 200 pisos que ya tiene su propósito para el año nuevo: vender todas sus viviendas.

El problema de la vivienda

Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el precio medio de vivienda libre alcanzó los 2.093,50 euros el metro cuadrado en el segundo trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2008. Esta cifra evidencia la gravedad de la crisis inmobiliaria que atraviesa el país.

En el caso de la vivienda usada, los datos tampoco dan mucha esperanza. De acuerdo con portales inmobiliarios como Idealista, el precio medio en España se sitúa en 2.600 euros el metro cuadrado a noviembre de 2025, lo que supone una subida interanual del 15% respecto a 2024.

A este escenario se suman la inflación y las condiciones laborales precarias, lo que provoca que una parte importante de la población no pueda acceder a una vivienda.

De hecho, las familias necesitan de media 7,7 años de salario bruto íntegro para poder pagar una vivienda, el nivel más alto de los últimos 14 años.

Para los jóvenes, la situación es aún más complicada. A un mercado laboral inestable se añade la dificultad de independizarse. ¿El resultado? Que más del 60% de los jóvenes de 25 a 35 años siga viviendo en casa de sus padres.

Ante este panorama, muchos buscan alternativas como alquilar habitaciones, mudarse a mini pisos o buscar hogares en las zonas rurales. Pero incluso el mercado del alquiler ha alcanzado máximos históricos.

Asimismo, las medidas del Gobierno tampoco parecen aliviar el problema. Ni la Ley de Vivienda ni el Bono Alquiler Joven han tenido, hasta el momento, un impacto significativo y el plan de vivienda social avanza a pasos lentos.

En este clima de malestar, parte de la opinión pública ha señalado a los inversores inmobiliarios y a los grandes tenedores como responsables de la situación, catalogándolos de "especuladores".

Este debate llegó a LaSexta Xplica, donde el inversor inmobiliario Rubén Azaballos, CEO del Grupo Mcontigo, sorprendió al anunciar su intención de vender todas sus propiedades.

"El objetivo que tengo para el 2026 es vender todos mis pisos, literalmente", afirmaba. "Tengo otras empresas que son más rentables y porque no me está gustando el clima que estoy viendo en este país. Tengo unos 200 pisos y me voy a desprender de todos ellos".

Azaballos revelaba que ya había comenzado el proceso y había añadido algunos al mercado: "De momento he puesto 50 a la venta en Galicia, a unos 100.000 euros, y creo que son bastante asequibles tal y como está la situación".

Ante la sorpresa de otros tertulianos por el volumen de propiedades y su decisión, el inversor justificó su postura de forma directa: "Se está gestionando fatal la política de vivienda y al final los mensajes estos de que vamos a expropiar, de que vamos a freír a impuestos a los empresarios no ayuda. No tiene ningún sentido. El impacto fiscal va a ser del 25% pero bueno".

Para cerrar su intervención en el programa, Rubén dejó una reflexión sobre el futuro del sector: "Tenemos que intentar proteger a los propietarios que alquilan sus viviendas porque sino os vais a cargar el sector inmobiliario".

El caso de este inversor inmobiliario no es precisamente uno aislado. Se estima que desde 2020 ha caído el stock de pisos en alquiler anunciado y entre el 30-36% de los propietarios se plantea quitar sus viviendas de alquiler residencial ante las recientes regulaciones.

Así, mientras unos deciden pasarse al alquiler vacacional, otros, como Rubén, optan por directamente ponerlas a la venta y moverse a otros tipos de emprendimientos.