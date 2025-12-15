David, emprendedor y dueño de un bar: "Necesito que cada trabajador genere 7.000€ y si no tengo que poner yo el dinero"

Montaje con una imagen de David Ariza y una imagen de archivo de un camarero. Redes sociales/Freepik

Las claves nuevo Generado con IA La hostelería es un sector clave en la economía española, pero se caracteriza por su baja rentabilidad y condiciones laborales precarias. David Ariza, dueño del bar Rice & Bones, asegura que cada empleado debe generar 7.000 euros de facturación para evitar pérdidas en su negocio. El sector enfrenta márgenes de beneficio muy estrechos, alrededor del 5%, lo que dificulta mejorar salarios y condiciones laborales. David destaca que reducir la jornada laboral no aumenta la productividad en su experiencia, y recalca la importancia de que los trabajadores sean productivos para la viabilidad del negocio.

La hostelería es un sector clave en la economía española, con un peso directo en el PIB y una fuente importante de capacidad para generar empleo.

Sin embargo, se trata de una actividad de baja rentabilidad que, en comparación con otros sectores, crea riqueza de forma muy intensiva en mano de obra y con salarios relativamente bajos.

Así, el emprendedor hostelero David Ariza explicó que, en su caso, la productividad de sus trabajadores es fundamental: si no es alta, su bar acaba generando pérdidas.

La importancia de la productividad

Dada su importancia dentro del funcionamiento económico del país, la hostelería tiene una capacidad de absorber mano de obra que ha convertido al sector en una vía de entrada al mercado laboral para miles de personas.

No obstante, esta fortaleza estructural convive con condiciones laborales precarias. Se trata de jornadas largas, turnos partidos, salarios ajustados y una alta rotación de personal que son características habituales del sector.

A ello se le suma la rentabilidad limitada para muchos negocios, dificultando que se puedan mejorar las condiciones laborales y perpetuando un modelo basado en un uso intensivo de mano de obra, con márgenes muy estrechos y una elevada presión sobre trabajadores y empresarios.

De hecho, el empresario David Ariza del bar Rice & Bones, estuvo en LaSexta Xplica, donde fue sincero con la hostelería y la dificultad de implementar una reducción de jornada.

"La hostelería es un desafío tremendo", aseguraba. "La productividad media hora al día no la mejora, ya está. Lo he probado. Mi local es una anomalía porque yo doy comidas de lunes a domingo, el personal entra a las 11 y acaba a las 18:30. 5 días. Dos días libres y jornada continua. No ha mejorado la productividad".

David defendía así cómo reduciendo la jornada no mejoraba la productividad en su bar, y por eso señaló cómo es clave en todo momento para no tener pérdidas.

"Lo he comprobado en mi caso. También te digo que como todo, eh, nosotros somos una anomalía", indicaba el empresario. "Si tú tienes un local por cómo está diseñado y cómo está hecho, los márgenes en hostelería son ridículos. Están en el 5%".

Muchos otros tertulianos del programa respondían sorprendidos ante los márgenes tan pequeños de su bar, por lo que el hostelero se mantuvo firme y defendió su punto.

"Tengo el caso de un amigo que acaba de cerrar un restaurante en Alicante, acaba de traspasarlo facturando 3 millones de euros al año, porque al final de año le quedaban 30.000 euros de beneficio", ejemplificaba. "Una cosa es facturación, otra cosa es ver los bares llenos, otra cosa es ver mucha gente y otra cosa son los beneficios".

"Ahora mismo en restauración, necesito que cada empleado genere 7.000 euros de facturación y si no los genera, el dinero lo tenemos que poner nosotros", afirmaba.

De tal manera, en otro vídeo de su perfil de redes sociales (@david.ariza.abad), mantenía su punto de cómo es clave para la empresa que sus trabajadores sean lo más productivos posibles y por eso no se puede permitir una jornada reducida de 37,5 horas semanales.

"Lo que tienes que entender es que necesitas producir para que se te pague el sueldo, el sueldo no crece de los árboles y no tenemos la suerte los empresarios de tener una maquinita como el Banco Central Europeo para cuando vienen las cosas mal, ponernos a imprimir", reflexionaba David. "Así que, chicos, a ser productivos".