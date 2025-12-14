Vicente, dueño de un negocio de oficinas compartidas: "Montar una por tu cuenta te vale 1.000€ al mes y aquí te cuesta 200€"

Las claves nuevo Generado con IA Vicente Ruiz, emprendedor valenciano, gestiona tres espacios de coworking en Valencia tras invertir 15.000 euros y recuperar la inversión en tres años. Montar una oficina tradicional cuesta alrededor de 1.000 euros al mes, mientras que en el coworking de Vicente el coste es de unos 200 euros, incluyendo servicios como luz, internet y agua. Con una ocupación del 80%, un coworking pequeño puede generar beneficios netos de 700 a 800 euros mensuales, aunque Vicente lo considera un ingreso extra y no su fuente principal. En España existen actualmente 1.092 espacios de coworking activos, con un crecimiento del 42% en superficie dedicada desde 2020 y precios de alquiler entre 150 y 200 euros al mes.

Un coworking es un espacio de trabajo compartido al que acuden profesionales de distintas empresas o trabajadores por cuenta propia. Sirve como sustituto de las oficinas tradicionales, es más económico y cada vez más personas recurren a ellas.

Vicente Ruiz es un emprendedor valenciano que fundó su primer negocio de oficinas compartidas en la capital del Turia hace seis años con una inversión inicial de 15.000 euros. ¿La receta del éxito? Pone a disposición de los clientes un espacio laboral asequible para que trabajen con gente ajena a su compañía.

Ahora, tras recuperar la inversión inicial, se ha ido expandiendo y gestiona un total de tres espacios de coworking. "Montar una oficina por tu cuenta te vale 1.000 euros al mes y aquí te cuesta 200 euros al mes", ya que no hay que incluir los gastos de luz, internet y agua, entre otros.

¿Beneficios mensuales?

En una entrevista en YouTube con el creador de contenido Eric Ponce, Vicente revela que con los beneficios que consigue por sus oficinas no puede vivir de ello. Más bien, es una forma de conseguir un dinero extra al margen de su actividad profesional principal.

"En un coworking pequeño y con una ocupación del 80% se puede ganar 700 u 800 euros netos limpios al mes". Además, explica que prefiere que la ocupación no sea del 100% porque hay demasiada gente y, por lo tanto, mucho ruido.

Tras tres años, recuperó la inversión inicial del primer espacio de trabajo compartido, hecho que le ayudó a seguir apostando por un negocio que tiene éxito y que tiene un público objetivo claro. De hecho, su objetivo a largo plazo es seguir invirtiendo y tener dentro de diez años "cinco, seis o siete coworkings".

"Yo creo que nosotros captamos al que antiguamente se montaba su despachito y que ahora te viene aquí a trabajar", expone el emprendedor.

Evolución del coworking

Según el informe anual sobre el Estado del Coworking en España 2024-2025, en España existen actualmente 1.092 espacios de trabajo compartidos activos, la mayoría ubicados en Madrid (239) y Barcelona (262).

Además, según EjePrime, el espacio destinado a centros de coworking en España ha crecido un 42%, pasando de 980.000 metros cuadrados en 2020 a 1.395.000 en 2023.

Cada vez más empresas o autónomos apuestan por estos lugares para trabajar por un bajo coste, que según Vicente varía entre los 150 y los 200 euros. Es verdad que compartes espacio con compañías que no tienen nada que ver con tu idea de negocio, pero los datos demuestran que pueden convertirse en espacios de trabajo relevantes.