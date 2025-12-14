David, autónomo, crítico con el emprendimiento en España: "He esperado 3 meses para que el funcionario me deje trabajar"

Montaje con una imagen de David Canales y una imagen de archivo de un emprendedor. Freepik

Las claves nuevo Generado con IA David Canales, autónomo y creador de contenido, relata las dificultades y largas esperas que enfrentó para abrir su nuevo negocio en España debido a la burocracia. La falta de criterios claros y la discrepancia entre el Ayuntamiento y su despacho de arquitectura le obligaron a contratar abogados especialistas en urbanismo. David tuvo que esperar más de tres meses y medio para recibir la autorización administrativa necesaria para iniciar su actividad. Critica que, mientras los autónomos deben cumplir estrictamente con sus obligaciones fiscales, la Administración retrasa sus respuestas y pone trabas al emprendimiento.

Se estima que en España hay cerca de 3,37 millones de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social. Es decir, autónomos que viven el día a día tratando de salir adelante con su negocio.

Sin embargo, por lo general, emprendedores y empresas suelen tener quejas hacia la Administración por la burocracia, costes, complejidad normativa y carga fiscal.

Así, uno de ellos fue David Canales (@david_canales_cerda), el cual contó las trabas que había tenido por parte de la Administración a la hora de poner en funcionamiento su nuevo negocio.

Emprendiendo en España

David Canales es un autónomo y creador de contenido en redes sociales que gestiona diferentes empresas en sectores como el clínico, la formación y el marketing digital.

No obstante, a pesar de poder sacar adelante sus negocios pasados, tuvo gran dificultad a la hora de crear el último, especialmente a la hora de conseguir los diferentes permisos por parte de la Administración.

"Acabo de rogarle y suplicarle a un funcionario de que, por favor, me contestase ya, que sea lo que sea, pero que me contestase porque estoy desesperado", aseguraba Canales. "No puede ser que quieras montar un negocio que lleve más de 3 meses haciendo gestiones de consulta con la administración pública y aún no tenga las cosas claras".

El emprendedor señalaba cómo la primera dificultad había llegado con el Ayuntamiento en el que quería montar su negocio. "Un funcionario que para el sistema de licencia de apertura tenía un criterio", indicaba.

Mientras, el despacho de arquitectura con el que trabaja tenía su propio criterio, por lo que ante la discrepancia entre ambas partes y su temor a no recibir el okay del Ayuntamiento, acabó contratando a unos abogados especialistas en urbanismo.

"Gracias a Dios nos han dado la razón y por parte del Ayuntamiento ya está solventado el tema", afirmaba. "Aun así, peleas, disgustos y pagar un bufete de abogados. Ahora tenemos otro escollo con la consejería que depende de la actividad que quiero montar".

En este caso, el problema viene por la ley en relación a las zonas comunes en el local. "Los abogados me dijeron que en la ley no dice qué tanto por ciento del total o de la capacidad, o si en función de las personas que pueden estar", indicaba.

"No dice cuánto. Es una duda del despacho y ha intentado ponerse en contacto con la consejería, que depende de este asunto para que les respondan".

Por ello, David trató de comunicarse con la Administración a través del procedimiento ordinario: emails. Pero, después de enviar diferentes correos electrónicos, reenviarlos y llamar, ya habían pasado tres meses y medio de espera. Ante esta situación, el emprendedor no tuvo otra que ir directamente.

"He ido como buen ciudadano a rogar, porque cada vez que vas a la administración pública es a rogar y pedir perdón", apuntaba. "Vamos allí y la administrativa nos dice que esas consultas se tienen que hacer por email, así que le he enseñado que le había enviado como 15 emails y no ha podido decir más que: no sé, estará muy atajado de trabajo".

De ese modo, David trató de intentar hablar directamente con el técnico para que le resuelva esa duda, pero la recepcionista le dijo que no era posible. Algo que no tardó en enfadar al emprendedor.

"¿Es que acaso la administración pública no están al servicio de los ciudadanos?", señalaba. "En este caso de los autónomos, emprendedores, empresarios...que queremos hacer una actividad económica, que queremos fomentar el empleo y queremos abrir negocios. Nos tendrían que poner la alfombra roja y solo ponen trabas".

A pesar de la espera, David logró encontrar respuesta a su cuestión a los pocos días, tal y como compartió en sus redes sociales. "Por fin el funcionario de la consejería me ha contestado y me ha dicho después de tres meses y medio que puedo iniciar la actividad que tenía prevista y me ha dado el okay al proyecto", contaba.

"Muy bien. 3 meses y medio. Y luego nosotros, los autónomos, emprendedores, nos pasamos un día del pago de IVA o de los seguros sociales o impuestos y a pagar multitas", reflexionaba el emprendedor criticando a la administración. "Nosotros tres meses y medio para que me contesten si puedo o no empezar una actividad".

"Esta es la España que estamos construyendo y la España que fomenta el emprendimiento y la creación de empleo. Así nos va".