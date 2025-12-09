Una joven estalla por la falta de oportunidades laborales en España: “En verano eché 17 currículum y no me llamaban”

Las claves nuevo Generado con IA España tiene la tasa de desempleo más alta de la UE (10,5%) y un paro juvenil del 25,3%. Muchos jóvenes sobrecualificados no encuentran trabajo, mientras que hay falta de mano de obra en profesiones manuales menos atractivas. Cáritas advierte que las nuevas generaciones tendrán más dificultades para acceder a vivienda y empleo estable, lo que retrasa su emancipación. El salario medio de los jóvenes entre 20 y 24 años es un 45% menor al de la media nacional y la mayoría de los que se independizan lo hacen compartiendo piso.

Muchos empresarios denuncian que sus negocios están sufriendo la falta de trabajadores en España. En cambio, el país presenta el peor dato de desempleo de toda la Unión Europea (UE) con un 10,5%.

Además, la tasa de paro juvenil también es altísima, situándose en el 25,3%. El problema reside en jóvenes sobrecualificados en carreras con poca demanda de trabajadores y en la existencia de profesiones como albañil o fontanero en las que la falta de mano de obra es muy alta, pero resultan menos atractivas para las nuevas generaciones.

En este sentido, una joven desempleada ha manifestado ante los micrófonos de Cuatro que los jóvenes sí quieren trabajar, pero que hay una gran falta de oportunidades. "Yo este verano he estado buscando trabajo y no me llamaban, dejé 17 currículum y nada", protesta.

Generación en crisis

Cáritas ha publicado un estudio recientemente en el que augura un futuro desesperanzador para este grupo poblacional. Apunta a que las próximas generaciones vivirán peor que sus padres por la falta de acceso a la vivienda y el trabajo precario, eternizando así el momento de emanciparse de la vivienda de sus progenitores.

En los servicios informativos de Cuatro han entrevistado también a Daniel Rodríguez de Blas, portavoz de Cáritas, que ha incidido en la dura realidad que está afrontando este colectivo en la actualidad.

"Esto no es una crisis de la juventud, es una crisis del sistema que afecta a los jóvenes", recalcando así que no son ellos los culpables de la precariedad que están sufriendo.

En otro informe, el Colegio de Economistas y Fedea recoge que un joven de entre 20 y 24 años cobra una renta bruta media de 15.364,17 euros, un 45% menos que el salario medio nacional de los españoles (28.049,94 euros).

En consecuencia, según el Consejo de la Juventud de España (CJE), nueve de cada diez jóvenes que ha logrado independizarse lo hace compartiendo piso.

Por lo tanto, la situación se encamina a que el grupo poblacional más joven redirija su formación a profesiones manuales con mayor demanda de empleo y, de este modo, acabar con la falta de trabajadores y reducir el desempleo juvenil.