Iván Terrón, experto en consumo eléctrico: "Tu factura de la luz podría subir en 2026 incluso si consumes poco"

Las claves nuevo Generado con IA En 2026, los cargos fijos de la factura de la luz subirán un 10,5% y los peajes un 4%, afectando a todos los hogares españoles. Incluso quienes consumen poca electricidad, como personas mayores, familias con bajos ingresos y quienes ahorran con electrodomésticos eficientes, pagarán más en la factura mínima. El sistema penaliza especialmente a los hogares que más se esfuerzan por ahorrar energía, ya que la subida afecta la parte fija de la factura. El Gobierno confía en que la mayor aportación de renovables podría abaratar la factura, aunque la bajada real dependerá de la evolución de la demanda y el mercado.

Quedan escasas semanas para que el 2025 llegue a su fin y dé paso al 2026. Esto significa que se quedarán atrás muchos impuestos y precios de este año para dar paso a los nuevos.

Uno de los más importantes es el de la factura de la luz y los diferentes impuestos que se plantean para 2026.

Así, con el incremento del 10% en los cargos y el 4% en los peajes, el experto en consumo eléctrico y factura de la luz, Iván Terrón, señaló a EL ESPAÑOL cómo afectará a las familias.

Subida en la factura de la luz

En España, la factura de la luz se compone de varios conceptos que influyen directamente en el precio final que paga el consumidor.

Los principales son el precio de la energía, que varía cada hora según la oferta y la demanda en el mercado mayorista; los peajes y cargos, que financian la red eléctrica y otras obligaciones del sistema.

Y, por último, los impuestos, como el IVA y el impuesto sobre la electricidad. Esta estructura hace que el coste de la electricidad pueda cambiar incluso si el consumo del hogar se mantiene estable.

Asimismo, en los últimos años los precios de la electricidad han experimentado subidas significativas debido a factores como el aumento del coste del gas natural, la dependencia de las importaciones energéticas y las tensiones geopolíticas en los mercados internacionales.

Por esa razón, de cara al próximo año, Iván Terrón, experto energético (@tuluzvalemenos) y estudiante de piloto en Adventia, ha señalado cómo afectará a las familias la subida de los impuestos en el precio de la luz.

"La luz sube aunque consumas poco: pagues lo que pagues, pagarás más en 2026", aseguraba Terrón a este medio. "El Ministerio para la Transición Ecológica quiere subir un 10,5% los cargos fijos de la factura de la luz. Esto afectará a todos los hogares españoles, consuman mucho o poco".

El experto se encargaba de advertir: "Los cargos fijos son la parte de la factura que pagas sí o sí, aunque uses poca electricidad. ¿El resultado? Tu factura mínima subirá aunque intentes gastar menos".

"¿Quién pagará más? Hogares con bajo consumo, segundas viviendas, personas mayores o familias con ingresos bajos y familias que ya ahorran con electrodomésticos eficientes, placas solares o hábitos de ahorro", afirmaba Terrón a EL ESPAÑOL.

"Estos son los que más se esfuerzan en ahorrar: apagan luces, controlan el horno, apagan electrodomésticos. Y aun así, pagarán más".

"El mensaje es claro: El sistema no castiga al que malgasta, sino al que ahorra. Un golpe silencioso que afectará a miles de familias que creían tener control sobre su factura de la luz", concluía el experto.

A pesar de la subida en la parte fija de la factura en los cargos netos del 10% y de los peajes del 4%, el Ministerio para la Transición Ecológica confía en que las renovables bajen la factura.

Esto se debe a que si se cumple la aportación de energías renovables y aumenta la demanda, los precios podrían bajar. Sin embargo, si ocurre lo contrario, la factura subirá.

Para los hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC), la reducción prevista es del 4,66%, mientras que para pymes, industria y consumidores electrointensivos los descensos estimados oscilan entre el 4,9% y el 9,91%, reflejando la combinación de costes regulados y un precio medio de energía más bajo que en 2025.

Por tanto, la idea del Ministerio es que, pese a la subida de la parte fija, la disminución del coste de la energía permite que la factura final tenga una ligera caída para la mayoría de consumidores. No obstante, eso está pendiente de confirmarse.