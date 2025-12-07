Gonzalo Bernardos, economista, sobre el alquiler en España: "Ha subido un 30% desde 2020 y en 2026 será peor que nunca"

Las claves nuevo Generado con IA El economista Gonzalo Bernardos alerta que el alquiler en España ha subido un 30% desde 2020 y prevé que la situación empeore en 2026. Una resolución judicial obliga a los propietarios con 'inquiokupas' a tributar en el IRPF aunque no reciban ingresos, lo que complica aún más el mercado del alquiler. Bernardos destaca que la falta de oferta y las altas exigencias a los inquilinos han excluido a los jóvenes y personas con salarios bajos del mercado de alquiler. El alquiler de habitaciones en pisos compartidos ha crecido un 24% en el último año, convirtiéndose en una de las pocas alternativas para quienes no pueden acceder a un piso completo.

Si hay un asunto que preocupa especialmente a los españoles en los últimos años es la situación de la vivienda. No solo hay ciertas dificultades para poder pedir una hipoteca y comprar una casa o piso en propiedad, sino que también hay problemas en el alquiler.

El mercado de alquiler ofrece muy pocas oportunidades factibles, con precios que en muchos casos se convierten en prohibitivos para gran parte de las personas que quieren acceder a una nueva vivienda, especialmente para los jóvenes con salarios más ajustados.

Un habitual en pronunciarse acerca de esta situación es el economista Gonzalo Bernardos, profesor de economía que a través de las redes sociales ha sido claro al opinar acerca de un reciente artículo en prensa en el que se hablaba de un "revés para la protección a los propietarios de viviendas en alquiler" tras una resolución judicial.

"La puntilla al mercado de alquiler. Si estaba mal, a partir de ahora estará fatal", comenzaba indicando el experto, hablando de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que obliga a que los propietarios con "inquiokupas" tributen en el IRPF.

Esto es un duro revés para estos propietarios, que se encuentran que tendrán que afrontar una tributación incluso cuando llevan meses sin cobrar ninguna renta por el arrendamiento de sus viviendas. Según el profesor de economía, esta decisión sienta un precedente peligroso.

"El propietario con inquiokupas no cobra el alquiler; paga IBI, gastos de comunidad y algunos los suministros; paga impuestos por ingresos que no han tenido. Quien alquila hoy viviendas, es un héroe, pues lo tiene todo en contra", explica Bernardos en su cuenta de X.

La previsión de Gonzalo Bernardos para 2026

Gonzalo Bernardos ha hecho hincapié en que "el alquiler en España ha subido un 30% desde 2020", lo que refleja un gran encarecimiento que hace que muchos ciudadanos se encuentren con serias dificultades para poder acceder a una vivienda.

El precio de la vivienda sigue siendo una gran preocupación, y el experto no duda a la hora de reiterar la necesidad de que haya una "una intervención gubernamental que ofrezca seguridad jurídica e incentivos fiscales a los propietarios".

El economista, al analizar el mercado, ha hecho sus previsiones para el futuro más cercano, asegurando que el alquiler ya se encuentra en máximos históricos en toda España, llegando a las 52 capitales de provincia españolas a coincidir con el máximo precio de alquiler jamás registrado.

Con respecto a esta situación, destaca que "en aquellos sitios donde hay más oportunidades de empleo, la demanda es muy superior a la oferta y la única oportunidad que se tiene de conseguir algo es una habitación".

El gran problema es que asegura que "en 2026 se agravará la falta de vivienda", por lo que seguirá siendo muy complicado poder acceder al mercado de alquiler. Esta situación hará que los precios sigan encareciéndose.

Bernardos recalca que, a día de hoy, no existe ninguna perspectiva que haga que el precio de la vivienda pueda bajar, por lo que asegura que nos deparan unos próximos años complicados en materia de vivienda.

"Por ahora, no hay señales de que los precios vayan a descender. Me parece que tanto en el año 2026 como en el año 2027 va a seguir subiendo y más que eso ya no puedo decir nada", manifestó en una intervención en La Sexta, cadena en la que es colaborador habitual.

¿Tiene solución el problema del alquiler en España?

En muchas ocasiones, Gonzalo Bernardos ha insistido en que, para bajar los altos costes de la vivienda de alquiler en España, se debe aumentar la oferta disponible. Esto implica tratar de buscar incentivos que hagan que más personas quieran ser propietarias de una vivienda para alquilarla.

Sin embargo, asegura que existe una "cruzada contra los propietarios" por parte del Gobierno en España, una situación que ha llevado a que muchos propietarios hayan optado por reducir la oferta y vender una parte de la que tenían.

A todo ello hay que sumar que los propietarios no quieren correr tantos riesgos, y que exigen cada vez más garantías a los potenciales inquilinos. Estas han hecho que se haya excluido del mercado al segmento de población más humilde.

Por ejemplo, en ciudades como Madrid o Barcelona, es habitual que los propietarios de las viviendas exijan que sus inquilinos cobren un mínimo de 2.000 euros para poder acceder al alquiler de la vivienda, haciendo que quienes tienen salarios más molestos no puedan acceder a ellas.

La razón de la imposición de este tipo de garantías tiene que ver con el hecho de que los caseros no quieren encontrarse con la situación de alquilar su inmueble a una persona que tiene un salario inferior y que puede llegar a ser difícil echar si se da el caso que es necesario.

Alternativas al alquiler

Cada vez son más los jóvenes que se encuentran sin opciones de adquirir una vivienda y deciden buscar alternativas, siendo una de las más populares la de recurrir al alquiler de habitaciones en un piso compartido, una oferta que ha crecido en un 24% en el último año, según Idealista.

Los pisos compartidos son una de las alternativas favoritas de los jóvenes, pero Bernardos afirma que, si no bajan los precios de la vivienda, se acabará por ver "a gente viviendo en roulottes". Insta, por tanto, a tomar medidas para solucionar este problema tan grave.