Un albañil argentino con 20 años de experiencia: "En España los sueldos son muy bajos y el esfuerzo es muy grande"

Irse a vivir a otro país suele estar relacionado con un objetivo concreto: conseguir un empleo que esté mejor remunerado y crecer profesionalmente. A cambio, supone alejarte de tu familia, amigos y adaptarte a una cultura muy diferente.

Sin embargo, en el caso de los que llegan a España, el salto profesional es imperceptible. Así lo explica un albañil argentino que lleva un año viviendo en Málaga y que en este tiempo ha comprobado que la situación en el país, en cuanto a los salarios y los precios, es peor de lo que imaginaba.

"En España se gana muy poco, los sueldos son muy bajos y el sacrificio que hay que hacer es muy grande en comparación con lo que hacemos en Argentina", relata en un vídeo de su cuenta de TikTok, donde acostumbra a contar a sus compatriotas cómo es su vida en España.

Alquileres desorbitados

En Argentina, narra, circula la idea de que cuando alguien se va a Europa o a España vuelve con euros y, de este modo, le compensa el cambio a los pesos argentinos. No obstante, él aclara que la remuneración que se consigue en territorio español como albañil "no compensa lo suficiente" en Argentina.

El motivo es que los salarios "son muy bajos y los alquileres son muy altos en comparación con lo que uno gana mensualmente en la construcción", por lo que es prácticamente imposible ahorrar.

En este sentido, recomienda a sus seguidores que "se lo piensen muy bien porque en tu país, ya sea en Argentina o en otro, puedes estar mucho mejor económicamente hablando". De hecho, no recomienda apostar por España para reunir dinero: "Decir que voy a España a juntar plata y luego vuelvo a mi país, descartado".

Además, señala que la exigencia es muy alta en el sector de la construcción y que echa en falta una tradición muy típica de su país que tiene lugar los viernes después de trabajar: el famoso asado.

"Allí estamos acostumbrados a que casi todos los viernes vemos el humo del tentador y magnífico asado de obra, así que en España lo vas a extrañar", recuerda.

España está inmersa en un contexto de falta de trabajadores en oficios manuales como albañil, fontanero o electricista. El motivo es que se están jubilando los profesionales mayores y no hay un reemplazo de las nuevas generaciones. Según la Fundación Laboral de la Construcción, solamente el 10% de la mano de obra son jóvenes menores de 30 años.