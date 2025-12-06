Paco, dueño de una empresa de reformas, sobre su jubilación: “ Yo empecé a trabajar a los 14 años, estudiaba y trabajaba”

Las claves nuevo Generado con IA Paco Maqueda comenzó a trabajar en el taller de mármol de su padre en Madrid a los 14 años, compaginando estudios y empleo. Tras décadas en la empresa familiar, Maqueda creó negocios propios de reformas, especializándose en mantenimiento y restauración para grandes empresas y licitaciones públicas. Actualmente, dirige una empresa de reformas integrales 'llave en mano' y ha invertido en la compra y reforma de varias viviendas para su jubilación. Su plan es seguir trabajando hasta la jubilación y dejar la empresa y la tienda de cocinas en manos de alguien que continúe su legado.

Paco Maqueda es propietario de una empresa de reformas en Madrid; sin embargo, su vida en el mundo de las reformas empezó a los 14 años mientras combinaba los estudios con el trabajo en el taller de mármol de su padre.

Maqueda también se dedicó al mundo de la restauración y del mantenimiento de empresas grandes. Actualmente, tiene una pequeña empresa que ofrece reformas integrales 'llave en mano'.

El empresario se está preparando para su jubilación con un ambicioso proyecto reformando cuatro casas y un terreno, según expresó en el podcast Sector Oficios.

El mundo de las reformas

Maqueda comentó que el inicio de su historia se remonta a muchos años atrás: "Yo con 14 años empecé a trabajar, estudiaba y trabajaba en el taller de mármol que tenía mi padre en Madrid".

Explicó que junto a su padre hacían "obras pequeñas", las cuales consistían en "oratorios de iglesias, encimeras de cocinas, y lo que es todo el mármol que antes funcionaba todo muy bien".

"Con 14 años yo estaba ahí trabajando en el taller con las máquinas moviendo tableros de mármol, cargando furgoneta y llevando los materiales a las obras", señaló el empresario.

Maqueda estuvo 34 años trabajando en esta empresa con su padre hasta que "mi padre se jubila y yo decido ir para un lado y mi hermano sigue con él".

Paco Maqueda en el pódcast 'Sector Oficios'. YouTube (@sectoroficiospodcast)

"Empecé a hacer reformas, a colocar mármol y un poco de todo eso, me empecé a especializar un poco en mantenimientos", manifestó el empresario. Con esto, empezó a enfocarse más en hacer mantenimientos en empresas grandes "donde me llamaban o salíamos".

Así, consiguió un buen nicho de negocio en este mundo de mantenimientos y decidió montar una empresa más grande "de facturación más gorda": "Nos dedicábamos a las Bellas Artes, la restauración de iglesias, de conventos, de cuadros y cosas de esas".

En dicha empresa estuvo 20 años y comentó que trabajaban principalmente con licitaciones públicas. Así, Maqueda decidió volver al mundo de las pequeñas empresas después de que le comprasen su compañía de reformas.

Con esto montó otra empresa especializada en reformas integrales de 'llave en mano' y donde tiene mucho volumen de trabajo gracias a sus años en el sector y su amplia red de contactos.

Las reformas de 'llave en mano' son un servicio en el cual una sola empresa se encarga de todo el proceso de reforma, es decir, dicha empresa gestiona el diseño, la tramitación de permisos, la ejecución de la obra y la entrega del proyecto terminado.

"Hacemos reformas integrales de 'llave en mano' porque al tener yo la tienda con cocinas también, al final hacemos todo el conjunto entero", comentó el empresario, añadiendo que se encargaban de todo y que buscaban "ayudar al cliente y darle la menos guerra posible".

El plan del empresario es "seguir trabajando hasta que nos jubilemos", explicando que para su plan de jubilación se ha comprado "cuatro casas y hasta un terreno".

Consiguió estas viviendas a un precio razonable principalmente porque "tengo una empresa de reformas, las puedo reformar". De dichas casas, "una va a ser para mi hijo" y se ha dedicado a reformarlas para que estén listas en el momento de su jubilación.

Paco, dueño de una empresa de reformas, sobre su jubilación: “ Yo empecé a trabajar a los 14 años, estudiaba y trabajaba”

Sobre el futuro de la empresa desveló que "mi idea es seguir haciendo obras y al final mi empresa se la quedará alguien que siga la trayectoria y la tienda de cocinas igual".

Finalmente, concluyó señalando con cierta alegría que "yo con 65 años empiezo a vivir de nuevo", haciendo referencia a los nuevos proyectos que le esperarán después de la jubilación.