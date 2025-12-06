Carolina, electricista venezolana que trabaja en España: "Cobraba 1.480€ al mes y el alquiler me cuesta 1.200€"

Las claves nuevo Generado con IA Carolina Marrero, venezolana de 29 años y exfuncionaria de Inteligencia, vive en Guipúzcoa desde hace 4 años y acaba de crear la empresa CM Electricidad. Al trabajar por cuenta ajena como electricista, cobraba 1.480 euros al mes, pero su alquiler ascendía a 1.200 euros mensuales, lo que dificultaba cubrir sus gastos. Ahora como autónoma aspira a facturar 4.000 euros mensuales, aunque critica los altos impuestos y la carga económica que enfrentan los trabajadores por cuenta propia en España. Carolina dejó Venezuela por la crisis política, pasó por varios países sudamericanos antes de instalarse en España, y está centrada en sacar adelante su negocio y cuidar de su hija.

De ser funcionaria de Inteligencia en Venezuela a convertirse en electricista profesional en España. Carolina Marrero tiene 29 años, nació en Caracas, vive en Guipúzcoa desde hace 4 años y acaba de crear la empresa CM Electricidad, por la que espera ganar mucho más dinero que como asalariada, cuenta a EL ESPAÑOL.

La caraqueña lleva dos años en la profesión. Tras sacarse el certificado oficial, empezó a trabajar en una empresa de reformas y, justo después, fue contratada en una compañía de electricidad. El horario era bueno y le permitía conciliar para estar toda la tarde con su hija, pero "estaba bastante mal pagado".

"Cobraba 1.480 euros al mes netos y el alquiler me cuesta 1.200 euros al mes, no me imaginaba que el precio de la vivienda estuviera tan alto en España", relata a este periódico la electricista, que acumula más de 6.000 seguidores en TikTok.

Impuestos asfixiantes

Ahora, con su nueva empresa aspira a tejer una red de clientes que le permita facturar 4.000 euros al mes -de momento, ya ha conseguido dos obras-. A fin de cuentas, se traduciría en 3.000 euros mensuales netos después de descontar los costes en impuestos, seguros, herramientas y la cuota de autónomos, reducida eso sí durante el primer año.

"Ahora ganaré más, pero voy a tener que trabajar mucho más y combinarme mejor los horarios para estar con la niña. Ahora, sé que hasta que no termina la obra no llegaré a casa, cuando trabajaba para una empresa terminaba a las 16:00", explica.

Carolina, además, es muy crítica con los impuestos en España, en especial con los que tienen que afrontar los trabajadores por cuenta propia. "Se machaca mucho al autónomo, se requiere mucho esfuerzo, muchos pagos y muchos impuestos. Conozco a varias personas que sufren porque los matan a impuestos", desvela.

Tras tres años trabajando como policía en su país natal, abandonó el país. Se alejó de la crisis política, se asentó en Colombia, paso por Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y dio el salto a España, donde tiene familia, para empezar una nueva vida.

Empezó trabajando limpiando casas e impartiendo clases de Educación Física, mientras que en paralelo se sacaba el título de electricista. ¿Por qué esta profesión? La demanda de albañiles, fontaneros, carpinteros y electricistas es altísima y, según Jensen Huang, el CEO de Nvidia, van a ser los millonarios del futuro porque no serán reemplazados por la inteligencia artificial.

"Me recomendaron estudiar electricidad para tener más oportunidades en el futuro y que no tuviera que trabajar en una tienda hasta las 10 de la noche. Además, la demanda de trabajo es altísima, pero lo de que somos los millonarios del futuro nos hace gracia porque trabajamos mucho y son tareas físicas", destaca a EL ESPAÑOL.

Crisis en Venezuela

En cuanto a la crisis actual en Venezuela, donde sobrevuela desde hace varias semanas la amenaza de una invasión estadounidense, guarda distancia.

"Mi familia está allí, siempre te preocupas, pero yo prefiero no llenarme de demasiada información", concluye. Carolina ahora está centrada en sacar adelante su negocio en España y cuidar de su hija.