José Elías (49), empresario, sobre emprender en España: "Olvídate de la IA y monta un puesto de patatas"

José Elías Navarro es un empresario español muy activo en las redes sociales, así como en YouTube, además de tener presencia en diferentes programas de televisión. El fundador de Audax Renovables habla con frecuencia del emprendimiento a sus seguidores.

En esta ocasión, en una de sus publicaciones en la red social X (antes Twitter), el también propietario de la cadena de congelados La Sirena, de 49 años, ha lanzado un mensaje claro: "Deja de complicarte con tu idea de negocio y monta un puesto de patatas".

El empresario asegura que no entiende por qué la gente se complica tanto la vida, centrándose en hacer "un nuevo software de IA super escalable" y similares, y que está cansado de decirles que "lo hagan fácil".

José Elías explica que son solo unos pocos los que triunfan con esos proyectos ambiciosos, y que es preferible centrarse en cosas más sencillas.

La clave está en los negocios más sencillos

El empresario explica que habló hace unos días con una chica que tenía un proyecto relacionado con la comida, y que su primer problema era que se trataba de comida vegana, lo que hacía que redujese su mercado.

Lo hacía aún más al ser platos típicos de su región, llevando a que necesitase un cliente vegano, que le guste la comida de esa región y que viva cerca o esté dispuesto a pagar el envío. "Pues se lo está poniendo muy difícil", recalca.

José Elías explica que en muchas ocasiones los emprendedores cometen el gran error de autoexigirse demasiado, metiéndose en negocios que son muy complicados y en los que es realmente difícil encontrar el éxito.

"Muchos buscan el pelotazo, la idea que no existe, pero lo que tenemos que ser es razonables con nuestras exigencias", explica el empresario, que asegura que es mejor "buscar un mercado grande y hacerlo fácil".

Los mayores problemas a los que se enfrenta un emprendedor

Más allá de las palabras de José Elías, es necesario ser consciente de que, cualquier emprendedor, o al menos en la mayoría de los casos, existen algunos obstáculos habituales que toda aquella persona que inicia un negocio debe superar.

La falta de financiación, la incertidumbre del mercado o la gestión del tiempo pueden llegar a ser grandes obstáculos para quienes deciden iniciar un negocio. Ser consciente de la situación y afrontar estos desafíos con las estrategias adecuadas es fundamental para alcanzar el éxito.

Problemas para vender

Los principales problemas que se encuentran los emprendedores están relacionados con las ventas, en gran parte debidas a la resistencia a acatar las preferencias de los clientes, pero también por no llevar a cabo una adecuada orientación y servicio a los clientes.

Otras dificultades tienen que ver con una mala ubicación, falta de enfoque en segmentos o nichos de mercado o la inexistencia de planes de marketing y ventas. Igualmente, hay quienes no tienen sistemas que les permitan detectar las oportunidades de mercado o la reticencia a invertir en actividades publicitarias y promocionales.

El desconocimiento de estos aspectos básicos puede llevar a que haya problemas para poder conseguir ventas, que es el principal objetivo del emprendedor.

Dificultades para producir y operar

Otro de los grandes obstáculos del emprendedor tiene que ver con la falta de capacidad técnica para manejar la producción y las operaciones, así como el desconocimiento del sector en el que se opera, poco interés en el negocio, las dificultades de suministros y los altos costes de operación.

Tampoco hay que olvidar que una mala gestión de las compras, falta de experiencia con los productos gestionados o la falta de sistemas de información eficaces pueden arruinar un emprendimiento.

También lo pueden hacer las deficiencias graves en los procesos internos, los despilfarros, la mala gestión del tiempo o los errores en el cálculo del punto muerto o de equilibrio, entre otros.

Problemas para controlar

Continuando con los principales problemas de los emprendedores, están los que tienen que ver con el control general. Estos pueden tener que ver con una inadecuada gestión de créditos y cobros, fraudes o desconocimiento del estado financiero de la empresa.

A ellos hay que sumar los gastos innecesarios, así como los errores graves que tienen que ver con la seguridad, una mala gestión de los inventarios, fallos graves en los controles internos, mala gestión de los endeudamientos y liquidez, o una mala gestión de los fondos.

Dificultades en la gestión

Dentro de este ámbito hay que recalcar que los emprendedores habitualmente se encuentran con graves problemas de gestión, que pueden tener que ver con las inversiones en activos fijos, las políticas de personal o la ausencia de políticas de mejora continua.

A estas dificultades se suman los deficientes sistemas para la toma de decisiones y la resolución de problemas, además de una gestión poco profesional, mala selección de socios o el incumplimiento de obligaciones laborales e impositivas.

También es frecuente que haya falta de liderazgo por parte del emprendedor y un poco de cultura empresarial, que son escollos a los que hacer frente.

Problemas de planificación

Finalmente, pueden darse distintas deficiencias graves que tienen que ver con la planificación del negocio, con falta de estrategias y planes alternativos, además de establecer objetivos y expectativas poco realistas.

La inexistencia de un plan de negocios, planificación inadecuada o un crecimiento no planificado también pueden acabar por boicotear los planes de un emprendedor. Para superar todos ellos, es imprescindible tener perseverancia, aprendizaje constante y una estrategia bien definida con la que superar todos los desafíos que se presenten.