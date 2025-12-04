Mercedes y Antonio, la pareja que estaba en la UCI cuando les tocó el Gordo de Navidad: “Solo quedaban 2 cuando compré”

Mercedes Jiménez y José Antonio Reyes, ganadores del Gordo de Navidad en el 2023. Europa Press

El 22 de diciembre del año 2023 el Gordo de la Lotería de Navidad cayó en el lugar más insólito: la sala de espera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla.

Mercedes Jiménez y José Antonio Reyes, una joven pareja de Écija, compraron su décimo compartido con la hermana de Jiménez sin saber que serían los ganadores.

La pareja comentó con ilusión que gracias a haber comprado un décimo con el número ganador podrían finalmente mudarse juntos y mantener a su bebé.

El número 88.008

La joven pareja comentó que se encontraban en la UCI esperando a la abuela de Reyes que se encontraba ingresada.

No obstante, pasadas las 13:00 horas comenzó a sonar en la radio el reconocido canto de los niños de San Ildelfonso revelando el número que había ganado los 400.000 euros del Gordo.

Así, la pareja, que se encontraba ajena a la situación, escuchó que decían el número. "¿Qué número dijeron?", preguntó Jiménez a uno de los familiares que escuchaba: "El 88.008", respondió este.

En ese momento la alegría se apoderó de la joven pareja que, con su bebé en brazos que lloraba incesantemente, saltaban de júbilo.

"A mi marido no le gustaba el número, pero lo compré la semana pasada cuando solo quedaban dos", confesó Mercedes Jiménez a Europa Press.

Con esto, la pareja señaló a los medios que por fin podrían comprar un piso propio y vivir juntos con su bebé de un poco más de un año.

Como fue mencionado anteriormente, el número ganador salió pasadas las 13:00 horas, esto convirtió a este premio en el Gordo más tardío de la historia.

Hasta entonces, el más tardío había sido en el 2014 que salió sobre las 13:00 horas; sin embargo, en este caso, los ganadores supieron que su décimo había sido premiado con 400.000 euros a las 13:30 horas.

La Lotería de Navidad: un símbolo

Desde su nacimiento en el año 1812, la Lotería de Navidad se ha forjado como una tradición decembrina entre las familias españolas.

Tanto es así, que muchos optan por tener sus propios rituales para tener buena suerte como comprar el mismo número todos los años, intercambiar décimos entre familia y amigos o comprar en el mismo sitio.

El origen de la Lotería de Navidad, a pesar de su recorrido, se podría considerar particular; nació en plena Guerra de Independencia, mientras España estaba invadida por los franceses y su objetivo principal era recaudar fondos para el Estado sin subir impuestos.

En un principio no tenía un carácter navideño, simplemente llevaba el nombre de 'Lotería Nacional' hasta que a finales del siglo XIX fue bautizado como 'Sorteo de Navidad'.

Desde entonces el sorteo nunca ha dejado de celebrarse, incluso teniendo doble sede en la época de la Guerra Civil, y acabó por convertirse en un acontecimiento nacional en el año 1957 cuando se emitió por televisión por primera vez.

Así, con el paso del tiempo la Lotería de Navidad se convirtió en un sorteo con una amplia carga simbólica para las familias españolas que esperan con ansia el 22 de diciembre de cada año.