Una joven española indignada con la Inteligencia Artificial (IA): “Me ha quitado mi trabajo de traductora”

Las claves nuevo Generado con IA Una joven traductora española denuncia que la Inteligencia Artificial está reemplazando su trabajo y reduciendo sus ingresos. En España, hasta 2,3 millones de empleos podrían estar en riesgo por la irrupción de la IA antes de 2033, afectando principalmente tareas administrativas, logística y atención al cliente. Profesiones creativas, educativas y oficios altamente especializados se consideran menos expuestas al impacto inmediato de la IA. La joven afirma que ya no puede ahorrar y que el coste de vida, especialmente el alquiler y la comida, dificulta aún más su situación laboral.

La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para quedarse. Y va a tener un profundo impacto en el mundo laboral en todos los países. En el caso de España, se estima que están en riesgo 2,3 millones de puestos de trabajo de aquí a 2033 (el 9,8% de la fuerza laboral).

Sus efectos ya se están notando en determinados sectores como, por ejemplo, en el mundo de la traducción. Así de claro lo ha dejado una mujer en el canal de YouTube ‘Talent Match’.

“Soy traductora de español e inglés al francés. La Inteligencia Artificial me está quitando mucho trabajo y voy a tener que cambiar de tarea”, afirma desanimada.

Sin capacidad de ahorro

Poniendo el foco en España, los estudios indican que los puestos que pueden verse más afectados por la IA son las tareas administrativas, la logística, el transporte, la banca, la atención al cliente y el sector manufacturero.

Son profesionales como las de diseñadores gráficos, personal postal, secretarias ejecutivas o empleados administrativos las que están más expuestas a la llegada de sistemas inteligentes.

En el otro extremo de la balanza, la educación, las profesiones creativas y los oficios altamente especializados están, de momento, más protegidos frente al avance de la IA.

Volviendo al ejemplo de la joven, no duda en recalcar que sus ingresos están menguando. “Ahora no ahorro nada”, confirma al reportero.

Y esos ahorros los destina a sus gastos personales. Concreta que gasta 1.000 euros en alquiler todos los meses “porque vivo sola”. Y luego desembolsa entre 400 y 500 euros “para la comida”.

Con este panorama, no duda en remarcar que tendrá que cambiar “por completo de área profesional”. La IA se ha llevado por delante sus sueños de traductora.