Emilio, extrabajador de Hacienda, sobre los impuestos: "Más del 50% del gasto se va en pensiones y salarios públicos"

Las pensiones públicas y los salarios de los funcionarios van a subir en 2026. Por un lado, se va a producir en 2026 una revalorización del 2,7% de las pensiones contributivas, una vez que se ha confirmado que la inflación se sitúa en el 3% en el mes de noviembre, dato que permite realizar el cálculo de la cuantía de las jubilaciones.

Por otro lado, el Gobierno y los sindicatos han cerrado un acuerdo para incrementar un 11% el salario de más de tres millones de funcionarios en el periodo 2025-2028.

En este sentido, Emilio Baena, extrabajador de Hacienda, revela en su perfil de LinkedIn que "más del 50% del gasto público en España se va en pensiones, salarios públicos e intereses de deuda". De hecho, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el gasto en pensiones ha subido un 6,05% en octubre hasta los 13.675,8 millones de euros.

Sistema ineficiente

Ahora, tras diez años trabajando en la Agencia Tributaria (AEAT), se encarga de brindar consejos de optimización fiscal a más de 150 clientes, entre ellos inversores y profesionales con ingresos altos. Un giro de 180 grados que le ha permitido una notoriedad notable ya que conoce de primera mano los entresijos del sistema tributario español.

Además, es muy crítico con el sistema impositivo que rige en España, ya que considera que no es eficiente y que los españoles pagan "muchísimos impuestos, pero que cuando miras cómo se reparte ese dinero... Algo no encaja".

"Te levantas cada día a trabajar y más de la mitad del esfuerzo se lo lleva el Estado", mostrándose contrario a la argumentación que dice que los tributos sirven para sufragar la educación, la sanidad, las pensiones o la construcción de carreteras u hospitales.

Baena indica que en 2024 "39.000 millones se destinaron sólo a pagar intereses y 180.000 millones a sueldos del sector público", en vez de a los servicios básicos.

Desde su punto de vista, cree que Hacienda realiza una gestión ineficaz porque "hay hospitales colapsados, colegios sin recursos, carreteras abandonadas y una clase media que siente que paga mucho, pero recibe poco".

Sin embargo, aclara que el problema no reside en el pago de impuestos en sí, sino "en no saber en qué se usan". Y concluye: "Cuando más de la mitad del presupuesto se destina a mantener el propio sistema queda muy poco para mejorar el país que lo sostiene".