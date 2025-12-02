Noé, profesor en Madrid, sobre la vivienda en España: “Vivo en un estudio de 32 metros cuadrados y pago 450€”

Las claves nuevo Generado con IA Noé, profesor valenciano, vive en el centro de Madrid en un estudio de 32 metros cuadrados por el que paga 450 euros al mes. Considera que el precio de su estudio es barato comparado con el coste actual del alquiler en Madrid, donde una vivienda de 80 m² ronda los 1.688 euros mensuales. El minipiso está muy bien organizado, con salón, dormitorio, cocina equipada y baño, aunque Noé echa en falta una mesita de noche. La tendencia a vivir en minipisos responde a la creatividad de los españoles ante la dificultad para acceder a viviendas más grandes y asequibles.

El problema de la vivienda ha obligado a los españoles a ser creativos buscando soluciones para vivir: las ciudades dormitorios, vivir en caravanas, alquilar habitaciones y los minipisos son algunas de ellas.

Los "minipisos" son viviendas normalmente por debajo de los 30 metros cuadrados ubicadas principalmente en zonas céntricas y, por su tamaño, son considerablemente más baratas.

Noé es un profesor de Valencia, que vive en el centro de Madrid y compartió en su red social TikTok (@valencianopormadrid) cómo es vivir en un estudio de 32 metros cuadrados.

"Me parece muy barato"

El profesor comenzó señalando que "vivo en un estudio de 32 metros cuadrados en el centro de Madrid que, por cierto, voy a responder a la pregunta del millón, pago 450 euros al mes".

Acotó que se compró dicho estudio hace 5 años y que "en ese momento me parecía un precio promedio y hoy en día me parece un precio muy barato (...), o sea que sí se puede alquilar relativamente barato".

A pesar de que resulte "barato" este precio, hizo la comparativa exponiendo que "yo tengo un piso en Valencia por el que me están pagando el mismo precio y es un piso que está muy bien ubicado".

Sin saber cuántos metros cuadrados tiene el piso del profesor en Valencia, es importante recalcar que en Madrid una vivienda de 80 metros cuadrados supone alrededor de 1.688 euros de alquiler.

Por el contrario, la misma vivienda en Valencia supone en promedio unos 1.080 euros mensuales de alquiler, es decir, 608 euros menos. No obstante, Noé recalcó que "no quiero normalizar el hecho de que hayan subido los precios como han subido".

Con esto, el valenciano mostró cómo es su pequeña vivienda que "he ido acondicionando poco a poco", ya que señaló que en un piso como el suyo es importante tener todo muy organizado y "cada cosita en su lugar".

En su "minipiso" el profesor tiene en la misma habitación un pequeño salón con un sillón y una mesa para colocar libros o revistas y el dormitorio, donde tiene una estantería con un televisor y unos libros. A esto también se suma un armario de dos puertas bastante espacioso.

Sin embargo, recalcó que a pesar de la maravillosa organización echa en falta "una mesita de noche para poner el móvil, dejar el portátil o lo que sea", la cual acabó comprando por Amazon.

La siguiente habitación que mostró Noé es la cocina, donde tiene todos los implementos necesarios para cocinar, una mesa para desayunar, lavadora, horno y nevera. Además, tiene mucho espacio de almacenamiento.

Es un "miniestudio" interior, por lo cual, al abrir la ventana las vistas dan a un patio interior. Además de esto, como es lógico, tiene un baño con ducha también bastante espacioso.

Con esto, la realidad es que el "minipiso" del profesor valenciano ubicado en la zona de Lavapiés está considerablemente bien organizado, tanto así, que no parece que tenga 32 metros cuadrados.