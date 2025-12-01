José, joven español: "Cuidar a la juventud pasa por no mantenernos con contratos de prácticas hasta los 30 años"

Montaje con una imagen de José Rubio y una imagen de archivo de un joven estudiando. iStock

Con una tasa de paro juvenil del 25% y un salario medio juvenil de 1.370 euros brutos al mes, hoy en día los jóvenes viven un momento complicado en España.

No solo afrontan unas condiciones laborales precarias y un problema para encontrar trabajo en lo que estudian, sino que su situación se agrava con otros problemas que golpean al país como la grave crisis de vivienda y la inflación.

Por ello, esta situación de los jóvenes genera bastante discusión, especialmente en programas como LaSexta Xplica, donde José Rubio, un joven estudiante, fue bastante crítico con el sistema laboral.

Los problemas de los jóvenes

En la actualidad, los jóvenes se enfrentan a un panorama social complejo marcado por la incertidumbre, el cambio constante y la inestabilidad política.

La aceleración tecnológica, la presión por mantener una imagen perfecta en redes sociales y la dificultad para acceder a una vivienda digna generan tensiones que afectan tanto a su bienestar emocional como a su desarrollo personal.

Esta suma de factores ha creado una sensación generalizada de inestabilidad que condiciona sus decisiones a corto y largo plazo.

Uno de los problemas más destacados es la situación laboral, donde los jóvenes suelen experimentar mayores obstáculos que otras generaciones.

La temporalidad, los salarios bajos y la falta de oportunidades de crecimiento profesional son ya elementos estructurales en muchos sectores.

A ello se añade la competencia creciente en un mercado laboral globalizado que exige una constante actualización de habilidades.

Como consecuencia, muchos jóvenes sienten que, pese a su formación y esfuerzo, resulta difícil acceder a trabajos estables y acordes con sus expectativas.

Ese fue precisamente el tema de debate del programa LaSexta Xplica. Por ello, ¿quién mejor para expresar esta situación que un joven? En ese contexto fue el estudiante José Rubio el que explicó cómo se sienten hoy en día.

"Hablaban de que los jóvenes queremos construir y por supuesto que queremos construir siempre que se nos deje", aseguraba. "Por suerte vivimos en un estado de bienestar que nos pone todas las facilidades del mundo gracias a los impuestos que pagamos todos los españoles. Tenemos una educación pública, una sanidad pública...".

Por ello, el joven se mostraba bastante crítico con el trato a los jóvenes y el sistema laboral.

"Hay que cuidar a la juventud y cuidar a la juventud pasa por no hacer negocio de las habitaciones en las que viven", señalaba. "Cuidar a la juventud pasa por no explotar a los jóvenes con contratos de prácticas hasta que tienen 30 años".

"Hay jóvenes que llegan a los 30 años encadenando contratos de prácticas para ver si consiguen de alguna forma pagar el alquiler y sobrevivir mientras están explotados 12 horas al día en multinacionales. Eso es cuidar a los jóvenes", apuntaba José.

Lo cierto es que en este contexto laboral precario se entrelaza con otros desafíos sociales, como la dificultad para independizarse, la incertidumbre económica o la necesidad de retrasar proyectos vitales.

Aun así, la juventud actual también ha demostrado una notable capacidad de adaptación, apostando por nuevas formas de trabajo, emprendimiento digital y cooperación comunitaria.