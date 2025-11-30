Macario, carnicero, advierte sobre la subida de precios de los alimentos esta Navidad: "El cordero va a subir a 25€ el kilo"

Las claves nuevo Generado con IA El precio de alimentos básicos como huevos, pescado y carne continúa subiendo en España, con la inflación interanual situada en el 3%. El cordero, protagonista en las comidas navideñas, podría alcanzar los 25€ el kilo, un incremento de hasta 6€ respecto al año anterior. Los carniceros y ganaderos atribuyen la subida a mayores costes de producción, falta de relevo generacional y escasez de ganado por exportaciones. Otros productos tradicionales como los dulces navideños también han subido, incrementándose su precio un 15% en el último año según FACUA.

El precio de los huevos se dispara, pero también suben el pescado y la carne. La inflación en España se sitúa en el 3% interanual, superior a la media de la Unión Europea, y los alimentos básicos tienen gran parte de la culpa.

Ahora, a menos de un mes de las fiestas navideñas, los carniceros y ganaderos advierten de que lo peor está por venir y que nunca se había producido un incremento del precio de la ternera tan elevado.

De hecho, el cordero -imprescindible en muchas comidas navideñas- puede subir hasta 6 euros el kilo con respecto al año anterior. Así, Macario Fariña, carnicero, alerta de que el incremento va a ser "muy considerable, probablemente llegue a los 25 euros el kilo", cuando el año pasado el cordero lechal rondaba los 18 euros el kilo.

"Se ha duplicado"

Además, cuenta en una entrevista con los Servicios Informativos de Antena 3, cuánto ha incrementado el importe de la chuleta de ternera en los últimos tiempos: "La chuleta de ternera, por poner un ejemplo, hace dos años valía 11 o 12 euros el kilo y ahora por menos de 20 euros es casi imposible", indica Fariña.

En los últimos años, narra, la cuantía de los productos cárnicos empezó a subir paulatinamente, "pero a día de hoy es muchísimo, se ha duplicado. Es un disparate", afirma con preocupación en la previa de la época del año más importante para el negocio.

Las causas son, principalmente, tres: el aumento de los costes de producción, la falta de relevo generacional que provoca el cierre de granjas y la falta de ganado causado por la salida de animales al extranjero, donde se ofrecen cifras que no pueden igualar los carniceros españoles.

En cuanto al relevo generacional, cree que los jóvenes no van a sustituir a los trabajadores actuales: "La gente se hace mayor, se jubila, fallece… y no queda nadie. Criar animales es mañana, tarde y noche. La gente joven no quiere ese sacrificio", manifiesta el profesional.

En consecuencia, los carniceros han optado por reducir sus márgenes de beneficios, conformándose con un 10% o un 15%. "Lo hacemos para que el usuario no vea un incremento tan exagerado, pero no podemos hacer más", sentencia.

En paralelo, además de la carne, también ha despuntado otro de los productos esenciales en los menús navideños, puesto que, según FACUA (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción), los dulces navideños se han incrementado un 15% en el último año.