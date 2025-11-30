Laura emigró a Inglaterra, pero 6 años después volvió a España: "Aunque me encantaba mi vida allí, no me veía a largo plazo"

Montaje con una imagen de Laura Argal y una imagen de archivo de una persona que va a viajar. Istock

Las claves nuevo Generado con IA Laura Argal emigró a Reino Unido en busca de mejores oportunidades laborales, pero tras seis años decidió regresar a España. Entre los motivos de su retorno destacan la dificultad de adaptación, la reducción de su círculo social tras el Brexit y el impacto del clima británico. La joven también valoró la importancia de estar cerca de la familia, el deseo de independencia y la sensación de haber cumplido un ciclo en el extranjero. El caso de Laura refleja el fenómeno de jóvenes españoles que, pese a encontrar estabilidad fuera, optan por regresar para construir su futuro en España.

Son muchos los jóvenes que ante la situación en España con la inflación, crisis inmobiliaria, precariedad laboral o la inestabilidad política, deciden marcharse al extranjero en busca de nuevas oportunidades.

Sin embargo, pese a que fuera se pueden encontrar oportunidades laborales o mejores condiciones, algunos acaban volviendo a España por problemas de adaptación o porque no les llena su nuevo hogar.

Un caso así fue el de Laura Argal, una joven que se marchó a Reino Unido pero seis años después ha decidido volver a su natal España a vivir.

El retorno de los emigrados

En los últimos años, España ha enfrentado un fenómeno conocido como la "fuga de jóvenes", un éxodo motivado principalmente por la búsqueda de mejores oportunidades laborales y académicas en el extranjero.

Muchos jóvenes, especialmente graduados universitarios, se sienten limitados por la elevada tasa de desempleo juvenil, los contratos precarios y los bajos salarios que ofrece el mercado nacional.

A pesar de las dificultades iniciales que conlleva emigrar, como adaptarse a nuevas culturas, aprender idiomas y enfrentarse a sistemas laborales desconocidos, la experiencia internacional suele ser enriquecedora.

No obstante, con el tiempo, son varios los jóvenes que deciden regresar a España. Las razones varían: la añoranza de la familia y los amigos, la cultura y el estilo de vida, o incluso el deseo de aplicar lo aprendido en proyectos propios.

Así, esa ha sido la experiencia de Laura, la cual compartió en redes sociales (@laura.argal) como este año decidió volver a España.

"Viviendo en el extranjero tenía estabilidad laboral, viajes, vida social, ocio...¿pero por qué después de 6 años fuera, decidí volver a España?", planteaba la joven. "La verdad que fue una suma de pequeñas cosas. Un poquito por aquí, un poquito por allá y cuando junté todo...".

Laura vivía en Manchester, Reino Unido, por lo que la salida del país británico de la Unión Europea jugó un papel clave en su retorno.

"Empezamos con el Brexit. Se juntó el Brexit con el COVID y eso fue una bomba, porque un montón de gente se quedó atrapada en el país durante meses", indicaba. "Así que, amigos míos de hace bastante tiempo, decidieron volver y mi círculo social se hacía cada vez más y más pequeño".

Su vida social se vio afectada y limitada, pero esa no fue la única razón que le motivó a dejar las islas.

"Además, empecé a notar cosas que antes no me afectaban y ahora como que pesaban un poquito más, que era algo más que ponía en la mochila, como el clima, los eternos días grises y me quitaron mis fiestas de reggaeton", apuntaba Laura.

"A esto se sumó la convivencia, que digamos que se volvió un poco complicada y después de 11 años compartiendo piso, creo que ya tocaba vivir sola. Para eso necesitaba cambiar de trabajo, por supuesto".

Por ello, con esta mezcla de razones, la joven no vio con malos ojos volver a España, con su buen clima, su familia y un aprendizaje obtenido del extranjero.

"Así que pensé: '¿Y por qué no invierto toda esa energía en buscar algo en España en vez de Reino Unido?'", afirmaba en su vídeo. "Sentí que mi ciclo allí había terminado, había tachado todos los objetivos que me había marcado y la verdad que, aunque mi vida allí me encantaba, no me veía a largo plazo".

"Era consciente de que algún día me iba a tocar tomar esa decisión tan difícil", concluía la joven.

De ese modo, aunque España sigue exportando talento, también se ha convertido en un destino de regreso para aquellos que desean construir su futuro con la ventaja de haber vivido y trabajado en el extranjero.