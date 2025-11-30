José María Camarero, analista económico: "Cada grado adicional en la calefacción son 10 euros más al mes de media"

Las claves nuevo Generado con IA Cada grado adicional en la calefacción supone un gasto medio de 10 euros más al mes en la factura energética, según el analista económico José María Camarero. La temperatura ideal para el hogar en invierno es de 21 grados, y subir un grado implica entre un 7% y un 8% más de consumo energético. Camarero recomienda apagar la calefacción cuando no se está en casa o durante la noche y programarla para que se encienda media hora antes de despertarse. Para ahorrar hasta 200 euros al año en la factura del gas, se aconseja contratar la tarifa regulada TUR, válida para consumos anuales inferiores a 50.000 kWh.

Comienza diciembre, los días son más cortos y el frío empieza a ser el actor principal de nuestras vidas. Tanto por el tipo de ropa que tenemos que llevar a la calle, como por la energía que tenemos que consumir en casa para combatir el periodo invernal.

La calefacción es uno de los electrodomésticos por excelencia para hacer frente a la época más fría del año. Sin embargo, si no se utiliza de manera eficiente puede suponer un gasto extra en la factura que impacte de lleno en los bolsillos de los españoles, teniendo en cuenta además que la vida ya es lo suficientemente cara a día de hoy.

Jesús Camarero, analista económico y periodista colaborador en distintos medios de comunicación, ha desvelado algunas claves para reducir el consumo doméstico este invierno. En primer lugar, ha advertido que la temperatura que fijamos influye: "Cada grado adicional en la calefacción son 10 euros más al mes de media".

¿Temperatura ideal?

En el programa Las Mañanas Kiss, el periodista especializado en finanzas ha desvelado que "cada grado que subamos de temperatura equivale a un 7% o un 8% más de consumo". Por otra parte, ha aclarado la gran duda de los consumidores: "La temperatura ideal es 21 grados".

Algunas personas consideran que esta cifra es insuficiente para mantener la vivienda a una temperatura suficientemente cálida, pero el experto ha ironizado con que la solución a este problema es recurrir "a un nórdico, bajas las persianas y correr las cortinas para evitar el fenómeno de la pared fría".

Además, ha desmentido el mito de que es más eficiente dejar la calefacción encendida cuando te marchas de casa o que se debe mantener encendida por la noche. "Si estás en casa, se deja encendida; si estás fuera de casa, se apaga. Y por la noche también hay que apagar las calefacciones".

Y añade, ante la duda de a qué hora encenderla por la mañana para que los primeros minutos del día sean menos gélidos: "Hay que programarla para que se encienda media hora antes de que te despiertes, con eso es suficiente", indica.

Finalmente, Camarero ha recomendado que, para ahorrar el máximo dinero posible en la factura de gas, incluso 200 euros anuales, hay que contratar la tarifa regulada TUR (Tarifa de Último Recurso), pensada para consumidores con un consumo anual inferior a los 50.000 kW/h.

"Es la más barata, con una diferencia de 200 euros al año", concluye. Su coste lo actualiza trimestralmente el Gobierno y es sólo para gas natural, no para la electricidad, cuya tarifa equivalente es el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor).