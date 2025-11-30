Iñaki Arcocha, economista y exbanquero en Suiza, sobre la burbuja de la IA: “Se esperan 400.000 millones de gasto”

Las claves nuevo Generado con IA La caída en Bolsa de Nvidia y otras empresas de IA ha reavivado el debate sobre una posible burbuja en el sector tecnológico. Iñaki Arcocha, economista y exbanquero, señala que la revolución de la IA avanza más rápido y con mayor impacto inmediato que la de Internet. Se prevé un gasto de más de 400.000 millones de dólares en infraestructuras de IA, considerado la mayor obra de infraestructura de la historia. La evolución de la IA sigue fases similares a la de Internet: primero infraestructura, luego software y, finalmente, una popularización masiva de las aplicaciones.

La reciente caída en Bolsa de Nvidia, un 7% durante el último mes, así como de otras compañías relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA), está disparando las alarmas sobre una burbuja en el sector.

No son pocos los que tratan de trazar paralelismos entre la actual coyuntura de la IA y la revolución de Internet. “No estamos ni mucho menos en la misma situación ni tiene por qué terminar de la misma manera”, afirma Iñaki Arcocha.

Según cuenta el asesor financiero bilbaíno, con más de 20 años de experiencia y exbanquero en Suiza, “los dos casos suponen dos revoluciones tecnológicas espectaculares que tienen impacto en nuestras vidas tanto a nivel personal como profesional. Han cambiado nuestra forma de trabajar, de relacionarnos y de socializar”.

Infraestructuras por valor de 400.000 millones

Para Arcocha, las dos revoluciones fueron bastante imprevisibles, sobre todo la de internet. “Nadie al principio sabía muy bien qué hacer con la World Wide Web, qué buscar en internet y cómo utilizar esa nueva potencialidad”.

Pero, con la IA no está dándose tanto ese paradigma. “Al ser una revolución que ha evolucionado mucho más rápido que la anterior, ya estamos comprobando en unas etapas más iniciales los efectos y el impacto que puede tener en nuestra vida con aplicaciones como ChatGPT y muchas otras”, apunta el experto.

También ambas han compartido el hecho de que están naciendo nuevas empresas gracias a la nueva tecnología, y que se están desarrollando por fases.

Primero se desarrolla la fase de infraestructura. En Internet, de la mano de compañías como Cisco; en la IA, de la mano de Nvidia, Microsoft o Amazon, por ejemplo, que están construyendo los centros de datos, los procesadores de computación en la nube...

“La siguiente fase será la del software. Una vez que se instaló todo Internet empezaron a crearse aplicaciones, sobre todo a raíz de 2007 con el lanzamiento de iPhone y en 2008 el del Apple Store”, indica Iñaki Arcocha.

Y añade: “Igualmente está pasando con la IA, con ChatGPT y el resto de algoritmos. Y luego vendrá una tercera fase en la que se popularizará enormemente y todos los usuarios podrán desarrollar, disfrutar e integrar de todas esas aplicaciones”.

Siguiendo con la comparativa, el exbanquero subraya que ambas están generando “una inmensa nueva riqueza”, y van a generar un negocio nuevo “que tiene un impacto económico bastante difícil de cuantificar”. Eso sí, se estima “que va a ser enorme”.

Lo que si se puede valorar es lo que Arcocha denomina como “la mayor obra de infraestructura de la historia de la humanidad”. Y es que hablamos de más de 400.000 millones de dólares de gasto que se espera para los próximos años.

“Para ponerlo en contexto, es 20, 30, 50 veces más de lo que se gastó en la Segunda Guerra Mundial para desarrollar el proyecto Manhattan para conseguir la bomba atómica”, concluye Iñaki Arcocha.