Fran, Fabián y Ezequiel, dueños de una empresa que gestiona 150 habitaciones: “El alquiler son 250€ con todo incluido”

Fabián, Francisco y Ezequiel Marcos ya pueden llamarse a sí mismos millonarios. Vienen de una familia "muy humilde" que se vio muy afectada por la crisis del 2008, y aún así lograron salir adelante.

Su empresa comenzó por un "riesgo" en el cual los tres hermanos optaron por invertir sus ahorros en comprar habitaciones y reinvertir su dinero en ese negocio.

Así, contaron en Y Ahora Sonsoles que gestionan 150 habitaciones que alquilan "súper baratas", ya que su objetivo es intentar ayudar al mayor número de personas posible en vista de la patente crisis de vivienda que afecta a muchos españoles.

"Nosotros venimos de una familia muy humilde, hemos tenido problemas en casa bastante fuertes y yo creo que de ahí hemos crecido tanto y nos hemos unido tanto", comenzó contando Fabián.

Su padre era fontanero e, incluso, tenía su propia empresa, pero con la crisis inmobiliaria del año 2008 se arruinó y fue su madre quien tuvo que sacar adelante a la familia.

Los hermanos contaron que "mi madre se buscó la vida y gracias a ella estamos aquí". Por este contexto, explicó Francisco que "para nosotros el dinero es poder dar, en este caso, no solo a nosotros sino a nuestros padres, a la familia, darles el tiempo y la vida que se merecen".

Con esto, Ezequiel recalcó que "nosotros venimos de cero, en el 2008 cuando pasó todo esto, tiramos hacia adelante por nuestra madre, porque después se separaron y fue un proceso muy duro, venimos de no tener ni para comer".

La madre de los tres hermanos, como continuaron contando, tenía una tienda de compra y venta de oro, era peluquera, hacía limpieza, y "ha hecho de todo", comentaron.

Así, los hermanos expresaron que gracias a sus padres conocen el significado del trabajo. Esto, a su vez, ha hecho que sean muy cuidadosos con el dinero que han ganado gracias a su negocio.

"Hasta hace un mes compramos tres coches, después de cinco años nos hemos comprado un coche para cada uno; es decir, teníamos coche pero era bastante antiguo y, bueno, ahora tampoco es que nos hayamos comprado un Ferrari, con los pies en la tierra", expuso Fabián.

Sobre cómo crearon su empresa, comentaron que Fabián era camarero "en varios países", Francisco era entrenador online y Ezequiel era futbolista.

Así, gracias a que su madre había ahorrado todo el dinero que ganó Ezequiel en su carrera como futbolista, tomaron el riesgo: "Él ahorró 20.000 euros, yo tenía 4.000 guardados de ser camarero y me faltaban 16.500 euros para comprar dos casas que costaban 33.000 euros".

Dichas casas se encontraban ubicadas en una zona conflictiva de su pueblo, sin embargo, contó Fabián que "arriesgamos e hicimos 10 habitaciones, todo ese dinero se reinvertía y así durante cinco años hasta ahora que podemos darnos un poco más de capricho".

Los hermanos quisieron aclarar que la visión que tienen respecto a la vivienda es distinta y no tienen intención de convertirse en los temidos especuladores: "Hay un gran problema, por desgracia, qué podemos hacer para aligerar ese problema".

"En nuestro caso con las habitaciones, nuestro público y nuestro nicho de mercado son personas vulnerables, que vienen de fuera, sobre todo inmigrantes, a los que no cualquiera les abre los brazos", comentó Francisco.

Así, agregó que "toda nuestra empresa está especializada en ellos, darles todo lo posible a muy bajo coste, porque al final que te cobren 900 euros por una habitación, cada uno, pero nosotros no".

Esta filosofía en el negocio viene sobre todo de que ellos mismos tuvieron que vivir de habitaciones: "Hemos vivido así y ponemos las habitaciones súper baratas, ponle que son 250 euros con todo incluido, agua, luz, internet, gas, todo", explicó Ezequiel.

"Entendemos lo que decís del problema de la vivienda, porque hay veces que la gente se aprovecha de los precios para alquilar cosas que no son ni accesibles. Nosotros intentamos poner los precios lo más bajo posible para ayudar al máximo número posible de personas", señalaron los hermanos.

Finalmente, expresaron que consideran que "el dinero está ahí, pero nosotros sobre todo buscamos calidad de vida".